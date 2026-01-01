VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Cách người dân đi chơi không tốn tiền di chuyển dịp Tết Dương lịch tại TPHCM

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Chính sách miễn phí vé metro dịp lễ, Tết mang lại niềm vui du Xuân và lan tỏa hình ảnh một thành phố năng động, văn minh.

Video liên quan

TPHCM miễn vé xe buýt, metro trong ngày đầu năm 2026

TPHCM miễn vé xe buýt, metro trong ngày đầu năm 2026

Thời sự 28/12/2025
TPHCM: Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro

TPHCM: Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro

Thời sự 25/12/2025
Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành: Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án

Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành: Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án

Thời sự 24/12/2025
UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2

UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2

Thời sự 22/12/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo