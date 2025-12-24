Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành: Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành: Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án

PHAN ANH

(NLĐO)- Metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42km, điểm đầu nằm tại ga Thủ Thiêm, điểm cuối sân bay Long Thành, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 84.700 đồng

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, đề xuất trình HĐND TP ban hành nghị quyết, thống nhất giao UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt đô thị (metro) Thủ Thiêm – sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).

UBND TPHCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án; xem xét, chấp thuận UBND TPHCM trình HĐND thành phố.

Tuyến metro dài 42 km, 20 nhà ga

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km với 20 nhà ga và 1 depot. Dự án có điểm đầu nằm tại ga Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM), điểm cuối tại sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành được thực hiện theo hình thức PPP

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.504 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2031.

Theo UBND TP HCM, sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026, nhưng hiện hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay và trung tâm TP HCM còn nhiều hạn chế.

Do đó, tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành được Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay. 

Không chỉ là metro, mà là liên kết vùng

Tuyến metro này được xem là trục kết nối chiến lược giữa TP HCM và Đồng Nai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển; tăng khả năng kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất- Long Thành; phục vụ nhu cầu đi lại của chuyên gia, nhà đầu tư đến làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM trong tương lai.

Cơ sở pháp lý của đề xuất

Theo Nghị định 243/2025 của Chính phủ, đối với các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền mà có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia, UBND cấp tỉnh của các địa phương báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, việc đầu tư đồng bộ, đưa vào vận hành đồng thời metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị cũng là cơ hội giúp TPHCM mở ra các không gian phát triển mới, tái thiết đô thị theo hướng phát triển bền vững và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển TPHCM thành trung tâm hành chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Metro Thủ Thiêm – Long Thành

  • Dài: 42 km

  • Ga: 20 ga + 1 depot

  • Vốn đầu tư: 84.753 tỉ đồng

  • Thời gian thực hiện: 2025 – 2031

  • Hình thức: PPP

  • Đề xuất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án: UBND TP HCM


Tin liên quan

UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2

UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2

(NLĐO) - UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11,2 km, bổ sung ga Bến Thành, tăng kết nối.

Hé lộ tuyến metro "không người lái" sắp khởi công tại TPHCM

(NLĐO) - Sau gần một năm vận hành, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên phục vụ gần 19 triệu lượt khách, vượt kế hoạch và tạo đà triển khai metro số 2.

TPHCM triển khai đô thị TOD quanh metro số 2

(NLĐO) - TPHCM lập quy hoạch TOD dọc Metro số 2, hình thành khu đô thị hiện đại quanh 12 ga, kết hợp thương mại, văn phòng và giao thông công cộng.

sân bay Long Thành Metro UBND TPHCM TPHCM metro Thủ Thiêm - sân bay Long Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo