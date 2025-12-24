Metro Thủ Thiêm- sân bay Long Thành: Đề xuất UBND TPHCM là cơ quan thẩm quyền thực hiện dự án

UBND TP HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM, đề xuất trình HĐND TP ban hành nghị quyết, thống nhất giao UBND TP HCM là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt đô thị (metro) Thủ Thiêm – sân bay Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP).
UBND TPHCM kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án; xem xét, chấp thuận UBND TPHCM trình HĐND thành phố.
Tuyến metro dài 42 km, 20 nhà ga
Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km với 20 nhà ga và 1 depot. Dự án có điểm đầu nằm tại ga Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM), điểm cuối tại sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).
Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.504 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2031.
Theo UBND TP HCM, sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026, nhưng hiện hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay và trung tâm TP HCM còn nhiều hạn chế.
Do đó, tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành được Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.
Không chỉ là metro, mà là liên kết vùng
Tuyến metro này được xem là trục kết nối chiến lược giữa TP HCM và Đồng Nai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển; tăng khả năng kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất- Long Thành; phục vụ nhu cầu đi lại của chuyên gia, nhà đầu tư đến làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM trong tương lai.
Cơ sở pháp lý của đề xuất
Theo Nghị định 243/2025 của Chính phủ, đối với các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền mà có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia, UBND cấp tỉnh của các địa phương báo cáo HĐND cấp tỉnh trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, việc đầu tư đồng bộ, đưa vào vận hành đồng thời metro số 2 (đoạn Bến Thành - Tham Lương và đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) cùng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là rất cần thiết.
Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị cũng là cơ hội giúp TPHCM mở ra các không gian phát triển mới, tái thiết đô thị theo hướng phát triển bền vững và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển TPHCM thành trung tâm hành chính mang tầm khu vực và quốc tế.
