Thời sự

UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2

Ngọc Quý

(NLĐO) - UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11,2 km, bổ sung ga Bến Thành, tăng kết nối.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của hồ sơ Báo cáo giữa kỳ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2), đoạn Bến Thành – Tham Lương.

UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến Metro số 2 - Ảnh 1.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ khởi công vào ngày 15-1-2026

Theo quyết định, tuyến metro số 2 được xác định trên cơ sở tuân thủ định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành, điểm cuối tại đề-pô Tham Lương, tổng chiều dài 11,269 km. 

Trong đó, đoạn đi ngầm dài khoảng 9,255 km, đoạn chuyển tiếp 0,265 km, đoạn đi cao khoảng 0,846 km và đoạn đi mặt đất vào đề-pô khoảng 0,903 km. Hướng tuyến chủ yếu đi trong phạm vi đất giao thông các trục đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh.

Dự án đi qua địa bàn 14 phường gồm Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì và Đông Hưng Thuận.

So với thiết kế cơ sở đã được phê duyệt trước đây, phương án điều chỉnh bổ sung ga Bến Thành nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa tuyến Metro số 1 và số 2 tại khu vực trung tâm. Việc điều chỉnh làm tăng chiều dài toàn tuyến nhưng chủ yếu sử dụng đất công cộng như lòng đường, vỉa hè, công viên, không phát sinh thu hồi đất nhà dân.

Ranh dự án tại một số nhà ga được hiệu chỉnh để bổ sung phạm vi công trình, đồng thời cập nhật lại vị trí các tháp thông gió, làm mát theo đúng thực tế giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trước đó, bảo đảm thống nhất với các quyết định và văn bản chấp thuận của UBND TPHCM.

Đối với các ga trung chuyển, phương án mặt bằng được điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả khai thác và thuận tiện cho hành khách. Cụ thể, ga Tao Đàn được hiệu chỉnh quy mô và tổ chức lại không gian để bảo đảm trung chuyển thuận lợi với tuyến msố 3 trong tương lai. Ga Bảy Hiền được điều chỉnh để thực hiện trung chuyển trực tiếp ke ga – ke ga với tuyến metro số 5 theo quy hoạch, không phát sinh phá dỡ mới. 

Ga Bà Quẹo được hiệu chỉnh vị trí và dạng ke ga của tuyến metro số 6 nhằm tránh ảnh hưởng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời rút ngắn chiều dài đào hở, tiết kiệm chi phí và không làm phát sinh giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, mặt bằng các ga điển hình cũng được điều chỉnh để tổ chức lại luồng hành khách, giảm diện tích chiếm chỗ của hệ thống thông gió, bổ sung khu vệ sinh công cộng, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng metro.

Mặt cắt hầm khiên đào (TBM) được hiệu chỉnh giảm đường kính nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm theo tiêu chuẩn châu Âu và quốc tế, đồng thời giảm ảnh hưởng đến các công trình ngầm khác và nhà dân phía trên, góp phần tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian thi công.

Khu đề-pô Tham Lương cũng được điều chỉnh quy mô còn khoảng 17,35 ha, tập trung phục vụ đỗ và bảo trì tàu tuyến metro số 2, đồng thời chia sẻ bảo trì cho tuyến Metro số 6 theo quy hoạch. Phần diện tích đất còn lại khoảng 5 ha dự kiến được sử dụng làm mặt bằng công trường trong giai đoạn thi công tuyến chính.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án đã hoàn tất thu hồi 251.136 m² đất, ảnh hưởng 585 trường hợp và đã bàn giao mặt bằng đạt 100%, nên không phải thực hiện lại tham vấn cộng đồng.

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị hoàn thiện hồ sơ theo đúng quyết định phê duyệt và quy định pháp luật; tiếp tục rà soát, đánh giá ảnh hưởng của các tuyến metro khác trong khu vực để cập nhật vào dự án. Các sở, ngành và UBND 14 phường liên quan có trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật và công bố các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với phương án tuyến đã được phê duyệt.

