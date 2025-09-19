VIDEO
VIDEO: Cận cảnh "đập hộp" iPhone 17 Pro Max tại TP HCM

Quỳnh Trâm -

19/09/2025 13:56

(NLĐO) - iPhone 17 Series chính thức mở bán và giao hàng vào 8 giờ sáng nay, 19-9. iPhone Air "cháy hàng", đa phần người dân chọn mua vì màu sắc và hiệu năng.

Năm nay là lần đầu tiên Việt Nam có tên trong nhóm quốc gia mở bán iPhone mới cùng ngày với các thị trường hàng đầu thế giới. Thời gian mở bán là 8 giờ sáng 19-9.

iPhone 17 Pro có giá khởi điểm 35 triệu đồng, 17 Pro Max từ 38 triệu đồng, cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái.

Tất cả iPhone đời 2025 đều có bộ nhớ tối thiểu 256 GB, màn hình 120 Hz. Ngoài ra, Apple bổ sung một phiên bản 2 TB cho 17 Pro Max, biến nó trở thành chiếc iPhone chính hãng giá cao nhất từ trước đến nay, với mức 64 triệu đồng.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 1.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 2.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 3.

Tại 24hStore (đường Trần Quang Khải, TP HCM), phóng viên ghi nhận lượt khách đặt trước iPhone 17 Series là trên 1.000 lượt, trong sáng 19-9 đã giao khoảng 100 chiếc, riêng iPhone Air "cháy hàng".

Ông Hồ Văn Thành, CEO 24hStore, cho biết chỉ riêng một cửa hàng của 24hStore đã đón khoảng 100 khách hàng tới nhận máy trong sáng 19-9.

Theo ông Thành, do Việt Nam lần đầu được mở bán iPhone cùng thời điểm với những thị trường nhóm 1 nên lượng hàng trong đợt đầu về khá ít. "Dòng iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ là sản phẩm được săn đón nhiều nhất. Đáng chú ý, dòng iPhone Air mới cũng đã cháy hàng ngay trong đợt đầu tiên" - ông Thành thông tin.

CEO 24hStore cho hay mặc dù có tới hàng ngàn lượt đặt trước nhưng số khách nhận máy trong ngày đầu sẽ ít hơn so với thế hệ iPhone 16 do nguồn cung hạn chế. "Năm ngoái, Việt Nam bán trễ hơn một tuần nên hàng về nhiều hơn. Năm nay, khi hàng về đủ ở các đợt tiếp theo, lượng khách sẽ tăng gấp 5 lần, tương đương mọi năm" - ông Thành dự báo.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 4.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 5.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 6.

Có mặt ở cửa hàng từ sớm, anh Đinh Thiên Phong (ngụ TP HCM) cho biết anh quyết định "lên đời" từ iPhone 16 Pro Max lên iPhone 17 Pro Max vì bị thu hút bởi phiên bản màu cam vũ trụ. "Cửa hàng có máy nhanh và giá tốt nên tôi không ngần ngại mua ngay" - anh Phong nói. Tính năng anh mong chờ nhất chính là hệ thống camera được nâng cấp mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng zoom.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 7.

Trong khi đó, anh Phương (ngụ TP HCM) vốn không phải dân chạy theo công nghệ nhưng cũng quyết định "lên đời" chiếc iPhone 14 Pro Max của mình. Sự thay đổi mang tính đột phá về thiết kế trên iPhone 17 là yếu tố hấp dẫn nhất khiến anh quyết định "xuống tiền". "Hiệu năng từ chip A19 Pro và thời lượng pin được cải thiện là những gì tôi cần cho công việc" - anh nói.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 8.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 9.

Tại Minh Tuấn Mobile (TP HCM), hơn 300 khách hàng được nhận máy ngay trong buổi sáng. Đây cũng là những người tiêu dùng đầu tiên trên thế giới sở hữu iPhone 17 chính hãng.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 10.

Trước ngày mở bán, hệ thống Minh Tuấn Mobile đã ghi nhận 18.000 đơn đặt hàng trước cho iPhone 17 và iPhone Air chỉ sau một tuần, cao hơn gần 12% so với thế hệ iPhone 16 Series năm ngoái.

VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 11.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 12.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 13.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 14.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 15.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 16.
VIDEO "Đập hộp" iPhone 17 Promax tại TP HCM: Người dân chọn mua vì gì? - Ảnh 17.

Theo thống kê từ nhà bán lẻ, iPhone 17 Pro Max vẫn là phiên bản được ưa chuộng nhất. Màu sắc mới - cam vũ trụ - cùng với tùy chọn bộ nhớ 256 GB đã thu hút sự quan tâm lớn nhất từ khách hàng. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air mới cũng ghi nhận tỉ lệ đặt hàng cao từ nhóm khách hàng gen Z.

Dự kiến trong ngày đầu tiên, Minh Tuấn Mobile sẽ giao hơn 1.000 iPhone 17 và iPhone Air đến tay khách hàng trên toàn quốc.


