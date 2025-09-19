HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Choáng với số lượng iPhone 17 mở bán trong ngày đầu tiên

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Các hệ thống bán lẻ hàng công nghệ dự kiến giao hàng chục ngàn chiếc iPhone 17 series và iPhone Air trong ngày mở bán đầu tiên.

Năm nay thị trường Việt Nam được Apple xếp vào nhóm những thị trường được nhận máy sớm nhất. Theo đó đúng 8 giờ ngày 19-9, các nhà bán lẻ trong nước đồng loạt mở bán iPhone 17 series và iPhone Air.

Năm nay Thế Giới Di Động "chơi lớn" bằng việc tổ chức mở bán iPhone mới tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM). Nhà bán lẻ này còn mở một cửa hàng hoành tráng ngay trên phố đi bộ để trưng bày các sản phẩm Apple và giao iPhone 17 series, iPhone Air cho khách tại ngay sự kiện.

Thế Giới Di Động giao 14.500 iPhone 17 series, iPhone Air trong ngày đầu mở bán - Ảnh 1.

Khách xếp hàng chờ từ nửa đêm

Thế Giới Di Động giao 14.500 iPhone 17 series, iPhone Air trong ngày đầu mở bán - Ảnh 2.

Khách chờ nhận máy trên đường Nguyễn Huệ, TP HCM

Thông tin từ hệ thống Thế Giới Di Động, ngay từ khi mở đặt cọc, nhà bán lẻ này đã xác lập kỷ lục gần 100.000 đơn mua iPhone 17 và iPhone Air chỉ sau 24 giờ. 

Trong ngày đầu giao hàng tại TP HCM, hệ thống này sẽ giao 600 máy cho khách đặt trước và đồng thời giao 300 máy cho khách đặt mua 17 Pro Max màu cam vũ trụ ngay lúc nửa đêm của ngày mở bán.

Và dự kiến toàn hệ thống sẽ bàn giao 14.500 máy iPhone 17 series, iPhone Air cho các khách hàng đặt trước trên toàn quốc. Tuần tới sẽ giao tiếp 15.000 máy, tuần kế tiếp sẽ có thêm 20.000 máy. Tức trong 3 tuần đầu sẽ đáp ứng 50.000 máy đến tay khách hàng.

Thế Giới Di Động giao 14.500 iPhone 17 series, iPhone Air trong ngày đầu mở bán - Ảnh 3.

Hệ thống FPT Shop trong ngày mở bán iPhone 17

Cùng thời điểm, hệ thống CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước đồng loạt tại 150 cửa hàng toàn quốc, hoạt động từ 6 đến 24 giờ đêm.

Trong số các khách hàng khách hàng quan tâm và đặt cọc thành công iPhone 17 series và iPhone Air, iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm phần lớn tổng số lượng đặt hàng tại CellphoneS. Khách hàng đa phần chọn lựa phiên bản "hot" năm nay màu cam vũ trụ trên dòng sản phẩm Pro.

Thế Giới Di Động giao 14.500 iPhone 17 series, iPhone Air trong ngày đầu mở bán - Ảnh 4.

Một cửa hàng CellphoneS tổ chức giao iPhone 17 cho khách hàng trong ngày đầu tiên

Trong khi đó, Di Động Việt có 27.000 lượt khách đăng ký, trong đó 65% khách chọn iPhone Pro Max, 60% khách chọn màu cam vũ trụ.

Thế Giới Di Động giao 14.500 iPhone 17 series, iPhone Air trong ngày đầu mở bán - Ảnh 5.

Hệ thống Di Động Việt


iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

iPhone 17 & camera Center Stage: Đột phá selfie với chuẩn nhiếp ảnh mới

Apple tiếp tục gây chấn động với thế hệ iPhone mới, nổi bật là camera Center Stage – cuộc cách mạng cho nhiếp ảnh selfie.

iPhone 17 Pro Max: Camera zoom 8x, hiệu năng đột phá

Apple ra mắt iPhone 17 series với nhiều nâng cấp ấn tượng, nổi bật iPhone 17 Pro Max định nghĩa lại chuẩn smartphone cao cấp.

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc

(NLĐO) - Chỉ riêng Thế Giới Di Động đã có hơn 103.000 khách đặt mua iPhone 17 series, trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây

