AI 365

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Bất chấp mức giá cao, iPhone 17 Pro Max vẫn là sản phẩm được săn lùng nhiều nhất trong ngày mở bán

Đúng 8 giờ sáng nay 19-9, các hệ thống bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) như Thế Giới Di Động - TopZone, FPT Shop - F.Studio by FPT, CellphoneS… đồng loạt mở bán iPhone 17 series và iPhone Air.

Đây là lần đầu tiên, thị trường Việt Nam được mở bán iPhone cùng lúc với những quốc gia sớm nhất trên thế giới, thay vì phải chờ ít nhất hai tuần như trước.

Theo ghi nhận, không khí tại các điểm mở bán iPhone 17 series ở Việt Nam đã trở nên náo nhiệt khi hàng trăm iFan háo hức chờ đón siêu phẩm mới nhất của Apple.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 1.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 2.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 3.

Khách mua iPhone 17 xếp hàng chờ nhận điện thoại ở phố đi bộ Nguyễn Huệ từ đêm 18-9. Ảnh: TopZone

Đặc biệt tại điểm bán của hệ thống TopZone trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM), nơi phát hành trực tiếp 300 suất iPhone 17 Pro Max 256 GB cho những người đến sớm, nhiều khách hàng đã xếp hàng từ đêm 18-9 để giữ chỗ. Không khí gợi nhớ những đợt mở bán tại Singapore với hình ảnh người mua đeo vòng tay đánh số thứ tự.

Trước đó, nhu cầu của thị trường được thể hiện rõ ngay từ ngày đầu mở đặt hàng. Chỉ trong 30 phút đầu tiên tối 12-9, Thế Giới Di Động ghi nhận "trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây". ShopDunk cũng cho biết hơn 9.500 khách đặt cọc thành công chỉ sau 15 phút. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, phiên bản iPhone 17 Pro Max 256 GB giá 38 triệu đồng nhanh chóng hết hàng trong chưa đầy 10 phút.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 4.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 5.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 6.

Hàng ngàn người xếp hàng từ nửa đêm chờ nhận iPhone 17- Ảnh 7.

Khách hàng chờ nhận iPhone 17 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: TopZone

Một điểm mới trong đợt mở bán năm nay là Apple thay đổi mốc giờ ra mắt tại Việt Nam sang 8 giờ sáng, thay vì 0 giờ như trước, đồng bộ với nhiều thị trường lớn khác.

Giá iPhone 17 Pro khởi điểm 35 triệu đồng, Pro Max từ 38 triệu đồng, cao hơn 3-4 triệu đồng so với năm ngoái. Tất cả các phiên bản đều có bộ nhớ tối thiểu 256 GB và màn hình 120 Hz. Đặc biệt, Apple giới thiệu thêm bản 2 TB cho 17 Pro Max, mức giá 64 triệu đồng, trở thành mẫu iPhone chính hãng đắt nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Bất chấp mức giá cao, iPhone 17 Pro Max vẫn là sản phẩm được săn lùng nhiều nhất trong ngày mở bán, khẳng định sức hút mạnh mẽ của "nhà Táo" tại Việt Nam.

Những khách hàng đầu tiên ở Việt Nam trải nghiệm iPhone 17 Pro Max.

Tin liên quan

7 điều người dùng iPhone đời cũ cần lưu ý trước khi nâng cấp iOS 26

7 điều người dùng iPhone đời cũ cần lưu ý trước khi nâng cấp iOS 26

(NLĐO) - Trước khi cập nhật, người dùng iPhone nên chuẩn bị một số bước cần thiết để đảm bảo iPhone vận hành trơn tru trong và sau khi nâng cấp.

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc

(NLĐO) - Chỉ riêng Thế Giới Di Động đã có hơn 103.000 khách đặt mua iPhone 17 series, trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây

Các hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận đặt cọc iPhone 17 series

(NLĐO) - Nguồn cung iPhone 17 series cho thị trường Việt Nam có thể chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

thế giới di động thị trường việt nam phố đi bộ Iphone 17 pro max iphone 17
