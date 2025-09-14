HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chỉ riêng Thế Giới Di Động đã có hơn 103.000 khách đặt mua iPhone 17 series, trung bình 44 người đặt cọc mỗi giây

Theo thông tin, các chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Shop, Di Động Việt, CellphoneS chỉ sau khoảng 10-15 phút mở cổng cho khách đặt cọc iPhone 17 series ngày 12-9, hệ thống đã rơi vào tình trạng nghẽn mạng, khách hàng không thể truy cập.

Nguyên nhân là do lượng truy cập tăng gấp nhiều lần so với năm ngoái, vượt ngoài khả năng dự báo. Dù các hệ thống đã chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm website vận hành trơn tru, tình trạng trục trặc vẫn xảy ra trong những phút đầu.

Theo thống kê của Thế Giới Di Động, chỉ riêng hệ thống này đã có hơn 103.000 khách đặt mua iPhone 17 series, trong đó hơn 90.000 khách đã đặt cọc.  

Đáng chú ý, 80.000 lượt đặt diễn ra trong 30 phút mở cổng, tức trung bình mỗi giây có 44 người đặt mua mẫu iPhone mới. 

Trong khi hệ thống Di Động Việt cho biết tính đến 6 giờ sáng 13-9 đã có hơn 17.500 lượt khách đăng ký đặt cọc.

Các nhà bán lẻ khác cũng ghi nhận lượng đặt cọc mua iPhone 17 vượt xa dự báo dù giá bán đợt này không hề rẻ. Theo đó, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn dung lượng 256GB có giá khởi điểm 25 triệu đồng, bản 512GB là 31,5 triệu đồng. iPhone Air siêu mỏng bắt đầu từ 32 triệu đồng cho 256GB, lên đến 45 triệu cho 1TB. iPhone 17 Pro giá từ 27,5 triệu đồng trong khi Pro Max lên tới 64 triệu đồng cho bản cao cấp nhất.

Thống kê trên chưa đầy đủ do cửa hàng Apple Store Online và nhiều đại lý ủy quyền khác tại Việt Nam chưa công bố con số cụ thể. 

Không khí thị trường vì thế trở nên đặc biệt sôi động, phản ánh tâm lý háo hức sở hữu sớm iPhone thế hệ mới. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam được mở bán cùng lúc với toàn cầu, khiến nhu cầu tăng vọt.

Giống các năm trước, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là phiên bản hút khách nhất, trong khi màu cam vũ trụ ở dòng 17 Pro và Pro Max được người dùng ưu tiên lựa chọn. Các nhà bán lẻ cho biết năm nay, dù Việt Nam được Apple đưa vào nhóm thị trường nhận máy sớm, lượng hàng phân bổ chỉ bằng khoảng 20% so với năm ngoái.

Hàng trăm ngàn chiếc iPhone 17 đã được đặt mua tại Việt Nam, mỗi giây có 44 người đặt cọc- Ảnh 3.

Khách đặt mua iPhone 17 tăng chóng mặt

Trước sức nóng của sản phẩm mới, các nhà bán lẻ cho biết nguồn cung ban đầu tại Việt Nam chắc chắn không đủ để đáp ứng lượng cầu khổng lồ này.

Đại diện Di Động Việt thừa nhận số lượng khách đặt cọc đã vượt xa khả năng cung ứng, nên hệ thống sẽ sắp xếp trả máy theo thứ tự đăng ký, đồng thời cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất có thể.

Các nhà bán lẻ khác cũng xác nhận, khách hàng đặt mua ở thời điểm hiện tại khó có cơ hội nhận máy ngay đợt đầu, mà phải chờ đến đợt giao tiếp theo dự kiến vào tháng 10.

Một vấn đề khác khiến các đơn vị bán lẻ lo ngại là tiến độ giao hàng. Nếu như các năm trước, Apple thường bàn giao máy sớm hơn 3-4 ngày thì năm nay, thời điểm giao dự kiến bắt đầu từ tối 17-9, tức các nhà bán lẻ chỉ có đúng 1 ngày chuẩn bị.

Điều này có thể khiến việc tập kết iPhone 17 series về hệ thống cửa hàng bị chậm thêm khoảng một ngày, đồng nghĩa với việc khách hàng nhiều khả năng phải đợi đến sau ngày 19-9 mới được nhận máy.

