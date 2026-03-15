Bản tin NLĐ
VIDEO: Cử tri trẻ háo hức khi đi bầu cử

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Sáng 15-3, nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Mong đại biểu trúng cử quan tâm chính sách hỗ trợ đời sống công nhân

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

Câu chuyện nhân văn đằng sau "thùng phiếu di động"

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM tham gia bầu cử

Trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử, nhiều cử tri trẻ tại TPHCM đã háo hức tham gia bầu cử lần đầu tiên trong đời, chính thức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại các điểm bỏ phiếu, từ sáng sớm đã có đông đảo cử tri, trong đó nhiều bạn trẻ lần đầu tham gia bầu cử. Không khí nghiêm túc, trật tự nhưng cũng đầy phấn khởi khi các cử tri trẻ tìm hiểu thông tin ứng cử viên và tự tay bỏ lá phiếu lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 1, phường Sài Gòn, từ sáng sớm, cử tri đã xếp hàng trật tự chờ đến lượt bỏ phiếu. Nhiều bạn trẻ đi cùng gia đình, chăm chú tìm hiểu danh sách ứng cử viên trước khi thực hiện quyền công dân của mình.

Bạn Đồng Minh Tân (18 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) chia sẻ: “Em lần đầu được trực tiếp đi bầu nên rất háo hức, vì trước đây chỉ nghe ba mẹ kể về những lần đi bầu cử. Em mong những người em và gia đình bầu cử hôm nay có thể mang đến một tương lai tươi đẹp cho khu phố mình sống, giúp thành phố và đất nước của mình phát triển hơn”.

Bạn Phạm Minh Hương (18 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) phấn khởi trong lần đầu tiên đi bầu cử.

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh, Thượng uý Đặng Quốc Cường - Phòng Công tác Chính trị Công an TPHCM chia sẻ, là một công dân cảm thấy rất tự hào khi thể hiện được quyền dân chủ của mình. Tôi hy vọng lá phiếu của tôi có thể bầu được người có tâm và tầm, góp phần xây dựng đất nước và chính quyền, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

“Cương vị là một chiến sĩ công an, là thế hệ trẻ của đất nước, tôi thấy trọng trách của mình càng nặng hơn vì tôi hiểu khi bước vào kỷ nguyên mới thì cán bộ chiến sĩ công an rất quan trọng, tôi hy vọng lá phiếu của tôi có thể bầu được người có tâm và tầm, góp phần xây dựng đất nước và chính quyền, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới" - Thượng uý Đặng Quốc Cường - Phòng Công tác Chính trị Công an TPHCM, bày tỏ.

Lãnh đạo và lực lượng Công an TPHCM tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh

Tại đơn vị bầu cử số 6, phường Bến Thành, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Bạn Trần Ngọc Thy Anh (18 tuổi, ngụ phường Bến Thành) là cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử với hy vọng những lãnh đạo tương lai sẽ giúp nền giáo dục nước nhà phát triển.

Sự tham gia tích cực của cử tri trẻ trong ngày bầu cử không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với xã hội mà còn cho thấy niềm tin và kỳ vọng của thế hệ mới vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

