Câu chuyện nhân văn đằng sau "thùng phiếu di động"

Tại khu vực bỏ phiếu số 7 (Trường Tiểu học Đuốc Sống) phường Tân Định, TPHCM, cờ đỏ sao vàng phủ kín con đường Thạch Thị Thanh chào đón "Ngày hội non sông".

Lãnh đạo Thành phố tham dự và bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 7, phường Tân Định

Đúng 6 giờ 40 phút, lễ khai mạc cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu. Đến tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây có ông Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Chương trình khai mạc bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đầy cảm xúc. Tiếp đó, đại diện Tổ bầu cử đã phổ biến đến cử tri các nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; tiến hành kiểm tra, niêm yết thùng phiếu chính trước sự chứng kiến của cử tri. Sau phần khai mạc, tại khu vực tiếp đón cử tri, thành viên Tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn cử tri các bước tham gia bầu cử theo quy định

Ngoài ra, Tổ bầu cử còn bố trí thùng phiếu phụ di động để phục vụ các trường hợp cử tri ốm đau hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nơi cư trú để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Đại diện Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cử tri cao tuổi

Cử tri Nguyễn Kim Lan (91 tuổi) là trường hợp đặc biệt trong số đó. Tại căn nhà của cụ Nguyễn Kim Lan, không khí ngày bầu cử diễn ra đặc biệt hơn thường lệ khi các thành viên tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để hỗ trợ cụ thực hiện quyền công dân.

Ông Trương Văn Bảo (59 tuổi) con trai cụ Lan, không giấu được sự xúc động trước sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương dành cho những cử tri "đặc biệt" như mẹ mình.

Ông Bảo chia sẻ do tuổi cao sức yếu, mẹ ông đã nhiều năm nay không thể tự đi lại hay ra khỏi nhà, tai cũng không còn nghe rõ.

Ông bộc bạch: "Nhiều năm nay mẹ tôi không ra khỏi nhà được, nhưng các anh trong tổ dân phố luôn quan tâm, mang hòm phiếu tận nhà và hỗ trợ ghi thông tin giúp cụ. Sự hỗ trợ này không chỉ là thủ tục, mà còn giúp những người già như mẹ tôi cảm thấy mình vẫn còn được gắn kết với xã hội".

Dưới góc nhìn của một người con, ông Bảo cho rằng việc đưa hòm phiếu đến tận tay cử tri không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao. Ông nhận thấy mẹ mình có sự phấn chấn rõ rệt khi được thực hiện quyền lợi của một công dân ngay tại nhà.

Sau khi hoàn tất việc hỗ trợ mẹ bỏ phiếu tại nhà, ông Bảo cùng các thành viên khác trong gia đình mới chuẩn bị lên đường ra khu vực bỏ phiếu của phường để thực hiện nghĩa vụ riêng của mình, khép lại một buổi sáng đầy ý nghĩa và ấm áp tình người.

Đại diện Tổ bầu cử thuộc Khu vực bỏ phiếu số 7, ông Đoàn Văn Hạnh cho biết, quy trình hỗ trợ được thực hiện vô cùng chặt chẽ và nhân văn. Trước ngày hội lớn, tổ đã sớm rà soát, lập danh sách những trường hợp đặc biệt để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai.

Cụ Nguyễn Kim Lan được hỗ trợ bỏ phiếu bầu tại nhà

Hình ảnh những cụ già 90, 100 tuổi, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt vẫn tinh anh khi đón nhận lá phiếu ngay tại giường bệnh đã trở thành nguồn động lực lớn cho những người làm công tác bầu cử. Đối với gia đình và chính các cử tri, đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt thủ tục, mà là niềm xúc động lớn lao khi thấy quyền công dân của mình được trân trọng.