HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Những người lính đặc biệt trong ngày bầu cử

Ngọc Giang

(NLĐO) - Nhiều cử tri tại đây mang thương tích nặng do chiến tranh, có người liệt 2 chân phải ngồi xe lăn, người bị cắt cụt tứ chi, mang di chứng nặng.

Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên cả nước, khu vực bỏ phiếu đặt tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (xã Long Hải, TP HCM) trở thành một điểm bầu cử đặc biệt.

Tại đây, nhiều cử tri là thương, bệnh binh nặng đang điều dưỡng vẫn trực tiếp tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm phấn khởi trong ngày hội lớn của toàn dân. Ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử đã lan tỏa khắp khuôn viên trung tâm. Khu vực bỏ phiếu số 53 của xã Long Hải được bố trí ngay trong đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để các thương, bệnh binh có thể tham gia thực hiện quyền công dân của mình.

Tại điểm bỏ phiếu này có 611 cử tri tham gia, trong đó có 17 cử tri là thương, bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại trung tâm. Dù sức khỏe còn nhiều hạn chế, nhiều người vẫn dậy từ sớm, chỉnh tề trong trang phục để chuẩn bị đi bỏ phiếu.

Với sự hỗ trợ của cán bộ, nhân viên trung tâm, các cử tri được đưa đến khu vực bỏ phiếu bằng xe lăn hoặc được dìu đi từng bước. Từng lá phiếu được viết cẩn trọng rồi tự tay bỏ vào thùng phiếu.

Không khí tại điểm bầu cử vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Đó không chỉ là nơi thực hiện quyền bầu cử mà còn là dịp để bày tỏ sự trân trọng đối với những người đã hy sinh một phần máu thịt cho Tổ quốc. Tại đây có nhiều cử tri không thể đi lại nên thùng phiếu được đưa đến tận nơi để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ.

Được thành lập từ năm 1977, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất là cơ sở duy nhất ở phía Nam trực thuộc Cục Người có công (Bộ Nội vụ), thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho các thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4, với tỉ lệ tổn thương cơ thể trên 81%.

Trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho 44 thương, bệnh binh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong số này có 13 người là thương, bệnh binh của TPHCM được quản lý sức khỏe tại địa phương nên tham gia bầu cử tại nơi cư trú.

31 thương, bệnh binh còn lại được chăm sóc và điều trị tập trung tại trung tâm. Tuy nhiên, có 14 người bị vết thương sọ não dẫn đến rối loạn tâm thần đang được quản lý, điều trị đặc biệt nên không thể tham gia bầu cử.

Phần lớn thương binh tại đây mang trên mình những vết thương nặng do chiến tranh để lại: nhiều người bị tổn thương cột sống dẫn đến liệt hoàn toàn hai chân phải ngồi xe lăn hoặc xe lắc; có người bị cắt cụt tứ chi, mất thị lực, hoặc mang di chứng nặng nề ở ngực, bụng.

Không chỉ chăm sóc thương, bệnh binh, mỗi năm trung tâm còn tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho khoảng 2.000 – 3.000 người có công từ nhiều địa phương trên cả nước.

Là một trong những cử tri bỏ phiếu sớm, ông Nguyễn Thành Phúc (sinh năm 1957, thương binh 1/4, bệnh binh 1/3) chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp tham gia ngày hội bầu cử. Theo ông, công tác tuyên truyền về bầu cử năm nay được thực hiện rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dân nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình.

Giữa không khí trang nghiêm của ngày bầu cử, hình ảnh những thương, bệnh binh kiên trì tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu đã để lại nhiều xúc động. Những lá phiếu ấy không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng tin và tình yêu đất nước của những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Cử tri cao tuổi ở TPHCM tham gia bầu cử

(NLĐO) - Sáng 15-3, nhiều cử tri cao tuổi ở TPHCM đã thực hiện quyền công dân của mình để bầu ra những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Cử tri TPHCM hân hoan đi bầu cử

(NLĐO) - TPHCM có gần 9,7 triệu cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đưa hoạt động bầu cử đến gần với cử tri

(NLĐO) - Tại TPHCM, nhiều giải pháp được triển khai nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

bỏ phiếu bầu cử thương bệnh binh người có công Bộ Nội vụ đại biểu quốc hội rối loạn tâm thần Long Hải trung tâm người có công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo