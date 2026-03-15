Mong đại biểu trúng cử quan tâm chính sách hỗ trợ đời sống công nhân

Sáng 15-3, trong không khí trang nghiêm, dân chủ, tại điểm bỏ phiếu ở phường An Đông, TPHCM, ông Phạm Đình Lĩnh, Chủ tịch Xí Nghiệp Liên Danh Vianco, đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lĩnh cho rằng đây là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.





"Tôi kỳ vọng các đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ luôn gắn bó với thực tiễn đời sống, lắng nghe ý kiến từ nhân dân và kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp và công nhân - lao động" - ông Lĩnh bày tỏ.

Cử tri tham gia bỏ phiếu ở điểm bầu cử phường An Đông, TPHCM,

Với vai trò là đoàn viên - lao động, ông cũng mong muốn các chính sách trong thời gian tới tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc làm và sự ổn định nghề nghiệp cho người lao động; bảo đảm thu nhập, tiền lương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế; cải thiện môi trường và điều kiện làm việc… Bên cạnh đó, cần chú trọng các chính sách về nhà ở, đời sống, phúc lợi xã hội cũng như tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao tay nghề và kỹ năng cho người lao động.





"Đây là những yếu tố thiết thực góp phần giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời tạo động lực để phát triển sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố" - ông Lĩnh nói.

Cử tri Rơ Mah H' Khoai

Tại điểm bỏ phiếu số 29, khu phố Phú Lợi 8, phường Phú Lợi sau lễ khai mạc, các cử tri tiến hành bỏ phiếu. Dưới sự hướng dẫn tận tình của tổ bầu cử, cử tri lần lượt thực hiện quyền công dân trong không khí nghiêm túc, trật tự xem lẫn niềm hân hoan, phấn khởi.

Chị Rơ Mah H' Khoai (quê Gia Lai) là công nhân Công ty Kaikui cho biết hôm nay công ty cho nghỉ làm việc để anh chị em công nhân đi bầu cử. "Tôi tranh thủ đi bỏ phiếu sớm. Mong rằng những đại biểu được bầu sẽ quan tâm đến chính sách hỗ trợ công nhân, nhất là vấn đề nhà ở, phúc lợi và điều kiện làm việc, giúp cải thiện đời sống và chất lượng việc làm cho người lao động" - chị Rơ Mah H' Khoai gửi gắm.