Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong không khí thân tình, ấm áp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với các linh mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc Công giáo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã có những chia sẻ thân tình tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Những đóng góp đó đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần bác ái trong cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn thời gian tới, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân Công giáo tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố, phát huy tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo". Từ đó, chung tay xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng (bìa phải) nghe những trao đổi của đoàn lãnh đạo TPHCM



Nhân dịp Giáng sinh 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thay mặt đoàn lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng cũng như các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Đoàn lãnh đạo TPHCM gửi hoa chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Đáp lời, Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển toàn diện của TPHCM trong thời gian qua, trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, giàu tình người, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của mùa Giáng sinh.