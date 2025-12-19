Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

ÁI MY

(NLĐO) - Nhân mùa Giáng sinh, chiều 19-12, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thăm, chúc mừng Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ảnh 1.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong không khí thân tình, ấm áp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong trao đổi với các linh mục về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua, đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các chức sắc Công giáo.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã có những chia sẻ thân tình tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, từ thiện, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, nhất là trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19. Những đóng góp đó đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần bác ái trong cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TPHCM.

Ông Lê Quốc Phong bày tỏ mong muốn thời gian tới, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân Công giáo tiếp tục đồng hành với chính quyền thành phố, phát huy tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo". Từ đó, chung tay xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ảnh 4.

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng (bìa phải)  nghe những trao đổi của đoàn lãnh đạo TPHCM

Nhân dịp Giáng sinh 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thay mặt đoàn lãnh đạo TPHCM gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng cũng như các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo.

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ảnh 5.

Đoàn lãnh đạo TPHCM gửi hoa chúc mừng Giáng sinh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Đáp lời, Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển toàn diện của TPHCM trong thời gian qua, trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, giàu tình người, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của mùa Giáng sinh.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố

Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Giáng sinh Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

(NLĐO)- Lãnh đạo TPHCM đánh giá cao những đóng góp của Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán trong hoạt động chăm lo cộng đồng, nhất là giai đoạn chống dịch COVID-19

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại TPHCM

(NLĐO)- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)

Giáng sinh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo