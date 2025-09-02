VIDEO: Gặp gỡ nghệ nhân tạo ảnh Bác Hồ từ lá sen

Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi đến Đồng Tháp gặp nghệ nhân đã dùng lá sen khô vẽ nên nhiều bức tranh đẹp mắt về Bác Hồ và các chiến sĩ cách mạng. Nghệ nhân này là ông Lê Văn Nghĩa (66 tuổi; ngụ xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp).

Nghệ nhân Bảy Nghĩa bên bức tranh ông vẽ Bác Hồ

Ông Nghĩa (tên thường gọi là Bảy Nghĩa) kể rằng ngày trước, ông vốn theo nghề mộc nhưng ngay từ nhỏ đã yêu thích hội họa. Đến năm 1982, ông đi bộ đội ở tỉnh đội Đồng Tháp. Tại đây, đơn vị giao cho ông nhiệm vụ vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ... Nhờ đó, tay nghề vẽ tranh chân dung của ông dần phát triển.

Xuất ngũ, ông Bảy Nghĩa về quê theo cha làm nghề mộc. Thời gian này, đam mê hội họa đã thôi thúc ông nghiên cứu, tạo ra những tác phẩm tranh từ vỏ tràm.

Ông Bảy Nghĩa cho biết: "Dù chưa từng theo học trường lớp mỹ thuật nào, nhưng bằng niềm đam mê và vốn kiến thức về hội họa tự học, tôi quyết định thử sức với những bức tranh vỏ tràm. Ban đầu, tôi làm tranh phong cảnh, tranh chân dung, nhưng cuối cùng làm tranh chân dung là thể loại mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất".

Thấy làm tranh từ vỏ tràm không mang lại nhiều giá trị nên ông bắt đầu tìm và thử với những chất liệu khác rồi bén duyên với lá sen. Ông Bảy Nghĩa chia sẻ: "Khi biết lá sen cũng có những ưu điểm để làm ra tranh, tôi vui lắm. Hơn nữa, nói đến sen, chúng ta nhớ đến Bác, sen cũng là biểu tượng của Đồng Tháp".

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, ông Bảy Nghĩa nhận gia công hơn 10 tác phẩm vẽ về Bác Hồ. Và sau hơn 7 năm theo nghề, ông đã hoàn thành hơn 500 tác phẩm về Bác Hồ.

Để tạo nên các tác phẩm đẹp, ông Bảy Nghĩa dành cả tâm huyết vào từng chi tiết

Nghệ nhân Bảy Nghĩa gần 10 năm sáng tác những tác phẩm độc đáo từ sen

"Mỗi bức tranh về Bác Hồ đều mang một câu chuyện, một cảm xúc riêng. Trong đó, tôi dùng trí tưởng tượng và các dụng cụ để thực hiện sao cho hình ảnh Bác với gương mặt hiền từ nhưng đầy khí chất. Với tôi, bức vẽ này không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh" – ông Bảy Nghĩa nói thêm.