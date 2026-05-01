VIDEO: Hàng ngàn khán giả phủ kín Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ dịp lễ 30-4 và 1-5

Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ đón hơn 1.800 khán giả đến tham quan, thưởng thức chương trình nghệ thuật tổng hợp với chủ đề "Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc" vào ngày 1-5.

Chương trình do Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. Trong hai ngày 30-4 và 1-5, chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, đến vui chơi và giải trí.

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật TPHCM - cho biết chương trình "Xiếc rối tổng hợp" là điểm nhấn, nhằm kết nối nghệ sĩ và doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật vừa đậm bản sắc Việt Nam, vừa hội nhập quốc tế. Sự kiện đã thu hút đông đảo khán giả đến giao lưu, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt qua những tràng pháo tay không ngớt.

Chương trình mở màn bằng tiết mục xiếc quay thảm “Sắc Sen” - tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi “Tài năng Xiếc toàn quốc” năm 2021, gây ấn tượng với hình tượng hoa sen thanh khiết.

Tiếp nối là tiết mục múa rối “Ngày mùa”, tái hiện đời sống lao động của nông dân Việt Nam. Các tiết mục xiếc hiện đại như “Tạo hình trên thang”, “Tình yêu trên đôi giày trượt”, “Uốn dẻo Phượng Hoàng” cùng các màn múa rối nước truyền thống và trích đoạn “Ký ức Hỏa Thần - Vùng đất kỳ bí tiền truyện” đã mang đến không gian nghệ thuật đa sắc, hấp dẫn.

Tiết mục xiếc quay thảm “Sắc Sen” mở màn chương trình gây ấn tượng với hình tượng hoa sen thanh khiết. Tác phẩm do NSND Lưu Thị Bích Liên dàn dựng.

Cùng gia đình thưởng thức chương trình tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, anh Hồ Sĩ Hoàng cho biết: “Chương trình tạo sân chơi giải trí cho trẻ, đồng thời lồng ghép các tiết mục ca nhạc về quê hương, đất nước, ca ngợi TPHCM trong quá trình đổi mới, phát triển. Các tiết mục múa rối nước và nội dung truyền thống giúp trẻ hiểu hơn về văn hóa dân tộc”



Chương trình được tổ chức theo chỉ đạo của UBND TPHCM và Sở Văn hóa - Thể thao, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa- nghệ thuật, đồng thời tạo không gian giải trí chất lượng cho người dân. Đây cũng là dịp quảng bá thiết chế văn hóa mới và tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ, đơn vị tổ chức với công chúng.

Sự kiện đánh dấu việc Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ chính thức ra mắt. Công trình có quy mô hiện đại với tổng diện tích hơn 31.600 m², gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, sân khấu chính cao 24 m, sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng tiên tiến.

Với quy mô và chất lượng đầu tư, nơi đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn nghệ thuật mới của TPHCM, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.