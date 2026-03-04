Xiếc Việt Nam: Chiến thắng rực rỡ

Ba tiết mục đại diện cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại châu Âu đều đoạt giải, đánh dấu một khởi đầu đầy khí thế cho năm 2026 của xiếc Việt.

Theo chia sẻ của NSND Tống Toàn Thắng, thành tích cụ thể gồm: giải Voi bạc cho tiết mục "Duo Love" của NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương; giải Voi đồng cho tiết mục "Đu nón" của 4 nữ nghệ sĩ Phạm Hướng, Hồng Thúy, Lưu Hường, NSƯT Lô Thúy; giải đặc biệt cho tiết mục "Đế kiếm trên đu" của NSƯT Thu Hương và Thanh Bình. Tiết mục "Đế kiếm trên đu" còn được mời tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9-2026 - một lời khẳng định mạnh mẽ về sức hút và đẳng cấp của tiết mục này trên bản đồ xiếc thế giới.

Các nghệ sĩ xiếc Việt Nam tự hào khi nhận giải thưởng tại châu Âu (Ảnh: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM)

"Duo Love" chinh phục ban giám khảo và khán giả châu Âu không chỉ bằng kỹ thuật điêu luyện mà còn bằng câu chuyện tình yêu được kể bằng hình thể. Trên nền nhạc giàu cảm xúc, từng động tác tung - đỡ - giữ - buông của 2 nghệ sĩ như những nhịp thở hòa quyện. "Đu nón" mang đến một sắc màu rất Việt. Chiếc nón lá - biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam - được nâng tầm thành đạo cụ nghệ thuật, kết hợp cùng kỹ thuật đu trên không đòi hỏi độ chính xác cao. Bốn nữ nghệ sĩ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: dẻo dai, bản lĩnh và đầy tự tin khi bước ra sân khấu quốc tế.

Nếu 2 tiết mục trên giàu chất thơ thì "Đế kiếm trên đu" lại gây ấn tượng mạnh bởi độ mạo hiểm và tính biểu tượng. Những thanh kiếm lạnh lẽo, những điểm tựa mong manh giữa không trung, những khoảnh khắc thăng bằng đến nghẹt thở…

Việc tiết mục này được mời tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9-2026 cho thấy nghệ thuật xiếc Việt không chỉ dừng ở giải thưởng, mà còn mở ra cơ hội lưu diễn, giao lưu và khẳng định thương hiệu lâu dài.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, thành công của xiếc Việt đầu năm 2026 là minh chứng sống động cho năng lực cạnh tranh quốc tế của nghệ sĩ trong nước.