HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Xiếc Việt Nam: Chiến thắng rực rỡ

T.Hiệp

Những ngày đầu năm mới, ở TP Girona - Tây Ban Nha, nghệ sĩ xiếc Việt Nam đã làm nên chiến thắng rực rỡ.

Ba tiết mục đại diện cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại châu Âu đều đoạt giải, đánh dấu một khởi đầu đầy khí thế cho năm 2026 của xiếc Việt.

Theo chia sẻ của NSND Tống Toàn Thắng, thành tích cụ thể gồm: giải Voi bạc cho tiết mục "Duo Love" của NSƯT Thanh Tuấn và NSƯT Thu Hương; giải Voi đồng cho tiết mục "Đu nón" của 4 nữ nghệ sĩ Phạm Hướng, Hồng Thúy, Lưu Hường, NSƯT Lô Thúy; giải đặc biệt cho tiết mục "Đế kiếm trên đu" của NSƯT Thu Hương và Thanh Bình. Tiết mục "Đế kiếm trên đu" còn được mời tham gia Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9-2026 - một lời khẳng định mạnh mẽ về sức hút và đẳng cấp của tiết mục này trên bản đồ xiếc thế giới.

Chiến thắng rực rỡ - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ xiếc Việt Nam tự hào khi nhận giải thưởng tại châu Âu (Ảnh: LIÊN ĐOÀN XIẾC VIỆT NAM)

"Duo Love" chinh phục ban giám khảo và khán giả châu Âu không chỉ bằng kỹ thuật điêu luyện mà còn bằng câu chuyện tình yêu được kể bằng hình thể. Trên nền nhạc giàu cảm xúc, từng động tác tung - đỡ - giữ - buông của 2 nghệ sĩ như những nhịp thở hòa quyện. "Đu nón" mang đến một sắc màu rất Việt. Chiếc nón lá - biểu tượng quen thuộc của văn hóa Việt Nam - được nâng tầm thành đạo cụ nghệ thuật, kết hợp cùng kỹ thuật đu trên không đòi hỏi độ chính xác cao. Bốn nữ nghệ sĩ vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, tạo nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: dẻo dai, bản lĩnh và đầy tự tin khi bước ra sân khấu quốc tế.

Nếu 2 tiết mục trên giàu chất thơ thì "Đế kiếm trên đu" lại gây ấn tượng mạnh bởi độ mạo hiểm và tính biểu tượng. Những thanh kiếm lạnh lẽo, những điểm tựa mong manh giữa không trung, những khoảnh khắc thăng bằng đến nghẹt thở…

Việc tiết mục này được mời tham dự Liên hoan Xiếc quốc tế tại Kazakhstan vào tháng 9-2026 cho thấy nghệ thuật xiếc Việt không chỉ dừng ở giải thưởng, mà còn mở ra cơ hội lưu diễn, giao lưu và khẳng định thương hiệu lâu dài.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, thành công của xiếc Việt đầu năm 2026 là minh chứng sống động cho năng lực cạnh tranh quốc tế của nghệ sĩ trong nước. 

Tin liên quan

Dấu ấn Nguyễn Mạnh Quyền với sân khấu xiếc

Dấu ấn Nguyễn Mạnh Quyền với sân khấu xiếc

Công diễn từ đầu năm đến nay, mỗi tuần vở "Vùng đất kỳ bí" sáng đèn từ 7 đến 10 suất diễn

NSƯT Lê Diễn: Vị thuyền trưởng tận tâm của nghệ thuật xiếc, rối, ảo thuật TP HCM

(NLĐO) - Một chặng đường cống hiến, một đời nghệ sĩ trọn nghĩa vẹn tình, NSƯT Lê Diễn về hưu nhưng tinh thần "không nghỉ hưu"

NSƯT Quang Khải làm đạo diễn vở cải lương kết hợp xiếc, dấu ấn mới về "Trần Nhân Tông"

(NLĐO) – Quang Khải mang đến dấu ấn mới xứng đáng với sự yêu mến của công chúng và niềm tự hào của sân khấu.

xiếc Việt Nam công nghiệp văn hóa văn hóa Việt Nam Liên đoàn xiếc Việt Nam Liên hoan Xiếc quốc tế NSND Tống Toàn Thắng năng lực cạnh tranh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo