Lễ Thượng Kỳ trang nghiêm mở màn lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

Mở đầu chuỗi hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 là lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Đền thờ Anh hùng - Liệt sĩ Rừng Sác, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với những người con đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Sau đó, nghi thức Thượng Đại kỳ diễn ra trang trọng tại công viên Cần Thạnh. Đại kỳ được kéo lên trong tiếng trống rộn rã và sự chứng kiến trang nghiêm của đông đảo đại biểu, người dân và du khách. Cùng lúc, các tiết mục biểu diễn trống kèn thiếu nhi, Lân - Sư - Rồng sôi động như thổi bùng lên khí thế hân hoan, mở đầu cho chuỗi ngày lễ hội kéo dài.

Lễ thượng Đại kỳ - Khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 tại công viên Cần Thạnh

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Ngọc Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ – nhấn mạnh: “Lễ hội Nghinh Ông đã trở thành biểu tượng cho lòng dũng cảm, sự kiên trì và niềm tin vào tương lai của người dân vùng biển Cần Giờ. Đây là lễ hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp cộng đồng tưởng nhớ tổ nghề, tri ân tiền nhân đã khai phá vùng đất, đồng thời củng cố tình đoàn kết và tình yêu biển đảo thiêng liêng".

Lễ thượng cờ thu hút sự tham gia đông đảo của người dân

Với sự chuẩn bị chu đáo từ chính quyền địa phương cùng sự chung tay của cộng đồng, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm, góp phần đưa hình ảnh Cần Giờ, vùng biển đảo của TP HCM đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.