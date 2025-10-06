Khi thư viện "tìm về" lễ hội

Giữa không gian náo nhiệt của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, một góc nhỏ trở nên đặc biệt thu hút các em thiếu nhi và phụ huynh. Đó là khu vực của xe thư viện số lưu động thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp (KHTH) TP HCM, mang theo một "kho báu" tri thức đa dạng.

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và Thư viện KHTH TP HCM phối hợp cùng UBND xã Cần Giờ tổ chức, nhằm lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Các em nhỏ đã có những giờ phút trải nghiệm đầy hào hứng, say sưa bên những trang sách mới, trổ tài khéo léo tại hội thi vẽ tranh, trầm trồ theo dõi các bộ phim khoa học về cách tạo ra điện gió, hay cùng nhau lắp ráp robot và thực hiện các thí nghiệm STEM vui nhộn.

"Sách đi tìm người"

Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng Phòng Hướng dẫn Dịch vụ và Mạng lưới Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, cho biết đây là hoạt động thường niên của thư viện vào mỗi dịp lễ hội. “Chúng tôi mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Thông qua việc kết hợp đọc sách với trải nghiệm khoa học, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được khám phá thế giới một cách sinh động, trực quan ngay trong từng trang sách” – ông Cư chia sẻ.

Với phương châm “sách đi tìm người”, chiếc xe thư viện lưu động không chỉ mang đến hàng trăm đầu sách hấp dẫn mà còn được trang bị 6 máy tính xách tay, giúp các em học sinh truy cập, tra cứu kho tài liệu trực tuyến phong phú trên website của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.

Thư Viện Di Động

Điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình năm nay là hoạt động cấp thẻ thư viện miễn phí cho học sinh địa phương. Với tấm thẻ này, cánh cửa tri thức của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM sẽ tiếp tục rộng mở với các em ngay cả khi lễ hội khép lại, giúp duy trì thói quen đọc và tinh thần tự học mọi lúc, mọi nơi.

Hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh, biến không gian lễ hội không chỉ là nơi vui chơi mà còn trở thành điểm gieo mầm cho tình yêu sách và niềm say mê khám phá tri thức. Những trải nghiệm giản dị nhưng bổ ích ấy góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Cần Giờ ham học hỏi và sáng tạo.