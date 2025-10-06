HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, nhận ngay thẻ thư viện miễn phí

Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) - Không chỉ mang đậm sắc màu lễ hội truyền thống, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 còn trở nên đặc biệt sôi động với sự xuất hiện của xe thư viện lưu động

Khi thư viện "tìm về" lễ hội

Giữa không gian náo nhiệt của Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, một góc nhỏ trở nên đặc biệt thu hút các em thiếu nhi và phụ huynh. Đó là khu vực của xe thư viện số lưu động thuộc Thư viện Khoa học Tổng hợp (KHTH) TP HCM, mang theo một "kho báu" tri thức đa dạng.

Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 1.
Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 2.
Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 3.
Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 4.

Các em nhỏ đã có những giờ phút trải nghiệm đầy hào hứng

Đây là hoạt động do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM và Thư viện KHTH TP HCM phối hợp cùng UBND xã Cần Giờ tổ chức, nhằm lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Các em nhỏ đã có những giờ phút trải nghiệm đầy hào hứng, say sưa bên những trang sách mới, trổ tài khéo léo tại hội thi vẽ tranh, trầm trồ theo dõi các bộ phim khoa học về cách tạo ra điện gió, hay cùng nhau lắp ráp robot và thực hiện các thí nghiệm STEM vui nhộn.

"Sách đi tìm người"

Ông Nguyễn Văn Cư, Trưởng Phòng Hướng dẫn Dịch vụ và Mạng lưới Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, cho biết đây là hoạt động thường niên của thư viện vào mỗi dịp lễ hội. “Chúng tôi mong muốn đưa tri thức đến gần hơn với các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Thông qua việc kết hợp đọc sách với trải nghiệm khoa học, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được khám phá thế giới một cách sinh động, trực quan ngay trong từng trang sách” – ông Cư chia sẻ.

Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 5.
Đi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, được cấp thẻ thư viện miễn phí - Ảnh 6.

Với phương châm “sách đi tìm người”, chiếc xe thư viện lưu động không chỉ mang đến hàng trăm đầu sách hấp dẫn mà còn được trang bị 6 máy tính xách tay, giúp các em học sinh truy cập, tra cứu kho tài liệu trực tuyến phong phú trên website của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.

Thư Viện Di Động

Điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình năm nay là hoạt động cấp thẻ thư viện miễn phí cho học sinh địa phương. Với tấm thẻ này, cánh cửa tri thức của Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM sẽ tiếp tục rộng mở với các em ngay cả khi lễ hội khép lại, giúp duy trì thói quen đọc và tinh thần tự học mọi lúc, mọi nơi.

Hoạt động ý nghĩa này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh và học sinh, biến không gian lễ hội không chỉ là nơi vui chơi mà còn trở thành điểm gieo mầm cho tình yêu sách và niềm say mê khám phá tri thức. Những trải nghiệm giản dị nhưng bổ ích ấy góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ Cần Giờ ham học hỏi và sáng tạo.

Tin liên quan

Lễ Thượng Kỳ trang nghiêm mở màn lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

Lễ Thượng Kỳ trang nghiêm mở màn lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

(NLĐO) - Sáng 5-10 (tức ngày 14-8 Âm lịch), nghi thức Thượng Đại kỳ đã diễn ra long trọng trước giờ khai mạc lễ hội Nghinh Ông 2025 tại xã Cần Giờ - TP HCM.

Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”

(NLĐO) - Tối 5-10, tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ), Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 đã khai mạc với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”

Đặc sắc lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh

(NLĐO) - Sáng 22-2, đông đảo người dân và du khách đã tập trung về Hội Quán Nghĩa An (quận 5, TP HCM) cùng dự lễ diễu hành "Cung Nghinh Quan Thánh Đế Quân xuất du" cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

đời sống văn hóa thư viện thư viện số lễ hội truyền thống văn hoá lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo