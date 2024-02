Đặc sắc lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã tập trung tại các tuyến đường quanh khu vực Chợ Lớn để cùng hòa mình vào lễ hội. Đây là dịp để người Hoa tại TP HCM tưởng nhớ cha ông, cầu may mắn, bình an cho gia đình, đồng thời cầu cho mưa thuận gió hòa và một năm mới an khang thịnh vượng.

Đoàn diễu hành lần lượt đi qua các tuyến đường: Nguyễn Trãi , Tản Đà, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng. Hải Thượng Lãn Ông, Đỗ Ngọc Thạch, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học...

Ngày 13 tháng Giêng hàng năm diễn ra lễ vía đức Quan Thánh Đế Quân (Quan Công) tại Hội quán Nghĩa An (quận 5, TP HCM). Hoạt động diễu hành nằm trong khuôn khổ chương trình "Mừng Lễ Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn - năm 2024".

Hơn 300 người tham dự được hóa trang công phu, tạo nên nét đặc trưng, đậm đà sắc màu văn hóa truyền thống cho lễ hội năm nay.

CLIP: Diễu hành đường phố lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh

Mỗi hội quán trình diễn những tiết mục đặc sắc của mình như: gánh hoa, múa lân-sư-rồng...

Người dân bày tỏ sự thích thú với đoàn diễu hành. Chị Thu Hằng (ngụ quận 5) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng háo hức để được xem trọn vẹn nhất Lễ hội Nghinh Ông Quan thánh Đế Quân. Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc người Hoa có quy mô và được tổ chức rất chuyên nghiệp".

Hội Nguyên tiêu tại quận 5 được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội Nguyên Tiêu là một sinh hoạt văn hóa có sự kết hợp của nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn; nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần, tính nhân văn, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào Việt - Hoa. Lễ hội kéo dài 3 - 4 ngày (khoảng 12 hoặc 13 đến rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm). Một số hoạt động văn hóa trong khuôn khổ lễ hội sắp được diễn ra như: Biểu diễn ca kịch Triều Châu (từ ngày 23 đến 26-2), Đêm thơ Việt Nam (tối 23-2), diễu hành đường phố Lễ hội Nguyên tiêu Xuân Giáp Thìn năm 2024 (24-2)...