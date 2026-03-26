VIDEO: Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích F-18 của Mỹ, CENTCOM bác bỏ

Ngày 25-2, đài truyền hình Press TV của Iran đã đăng tải video ghi lại cảnh một chiếc tiêm kích mất độ cao sau khi trúng tên lửa đạn đạo trên không trung trên tài khoản mạng xã hội X chính thức và viết: "Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tấn công thành công một máy bay chiến đấu F-18 của Mỹ".

Đoạn video cho thấy máy bay đang bay thì một luồng sáng bất ngờ lao trúng giữa không trung. Ít giây sau, chiếc tiêm kích có dấu hiệu mất ổn định, kéo theo vệt khói phía sau, cho thấy khả năng đã mất kiểm soát.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet. Ảnh: AP.

IRGC thông báo đã "nhắm mục tiêu thành công" vào chiếc F-18 Super Hornet này bằng các hệ thống phòng không tiên tiến tại khu vực Chabahar thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan và rơi xuống Ấn Độ Dương.

Dù vậy, phía Iran không cung cấp chi tiết về vị trí chính xác, mức độ thiệt hại hay số phận của phi công.

Phản hồi về thông tin trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM tuyên bố trên X rằng sự thật là "không có máy bay chiến đấu nào của Mỹ bị Iran bắn rơi".

Trước đó, hôm 22-3, truyền thông Iran đưa tin IRGC bắn hạ tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ. CENTCOM sau đó phủ nhận và cho biết lực lượng Mỹ đã thực hiện hơn 8.000 phi vụ trong chiến dịch "Operation Epic Fury" mà không ghi nhận trường hợp tiêm kích nào bị bắn rơi.

Ngày 19-3, Iran cũng tuyên bố một tiêm kích F-35 của Mỹ bị trúng đạn khi làm nhiệm vụ trên không phận Iran. Phía Mỹ xác nhận có sự cố khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại một căn cứ ở Trung Đông. Giới chức Mỹ cho biết phi công an toàn và đang điều tra nguyên nhân nhưng chưa kết luận do hỏa lực đối phương.

Chiến dịch "Cuồng nộ kinh hoàng" do Mỹ phát động từ ngày 28-2 với sự phối hợp của Israel nhằm làm suy giảm năng lực quân sự và hạ tầng liên quan của Iran. Gần một tháng sau khi xung đột bùng phát, chính quyền Donald Trump kêu gọi ngừng bắn nhưng Tehran chưa chấp nhận đề xuất này.

Ngày 25-3, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết: "Đàm phán vẫn tiếp tục. Các cuộc trao đổi mang tính xây dựng."