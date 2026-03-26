Quốc tế

Vệ binh Iran "gửi quà" cho Tổng thống Donald Trump

Xuân Mai

(NLĐO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã viết thông điệp lên tên lửa nhắm vào Israel và các căn cứ của Mỹ.

Theo tờ Telegraph, thông điệp có nội dung "đây là món quà mà ông Donald Trump đã nhắc đến – hãy dang tay ra mà nhận lấy". 

Thông điệp này nhằm đáp trả việc ông Donald Trump hôm 24-3 nói rằng Iran đã tặng Mỹ "một món quà".

Đồng thời, Iran cũng bác bỏ kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump, chế nhạo Tổng thống Mỹ về tuyên bố cho rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận. 

Mỹ đã gửi cho Iran một bản kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm, yêu cầu nước này ngừng làm giàu hạt nhân, hạn chế tên lửa và mở cửa lại eo biển Hormuz.

IRGC đáp trả tuyên bố của ông Donald Trump rằng Iran đã tặng Mỹ một món quà bằng cách phóng tên lửa mang thông điệp gửi đến ông. Ảnh: Tasnim News

Tuy nhiên, Iran cho biết thêm rằng bản kế hoạch đã không phản ánh đúng cán cân quyền lực trong cuộc xung đột. 

Một quan chức trả lời trên đài truyền hình nhà nước: "Iran sẽ kết thúc chiến tranh khi chúng tôi quyết định làm như vậy và khi các điều kiện của chính chúng tôi được đáp ứng".

Song song đó, Iran phủ nhận việc bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng "Mỹ đang tự đàm phán với chính mình".

Hôm 25-3, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định rằng cánh cửa đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn đang mở. 

Bà nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump không hề dọa suông và ông đã sẵn sàng trút bão lửa. Iran đừng nên tính toán sai lầm thêm một lần nào nữa. Sai lầm trước đó đã khiến họ mất đi dàn lãnh đạo cấp cao, lực lượng hải quân, không quân và hệ thống phòng không".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người được cho là trưởng đoàn đàm phán tiềm năng, cho biết Iran đã thu thập được thông tin tình báo cho thấy Mỹ đang "chuẩn bị chiếm đóng một trong những hòn đảo của Iran với sự hậu thuẫn từ một quốc gia trong khu vực".

Mỹ cân nhắc chiếm đảo Kharg, Iran giăng bẫy chờ sẵn

(NLĐO) – Iran gần đây giăng bẫy, điều động thêm lính và hệ thống phòng không tới đảo Kharg để đề phòng Mỹ tiến hành chiến dịch đổ bộ nhằm kiểm soát hòn đảo.

Loạt điều kiện "khó nhằn" của Iran để chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Iran đưa ra loạt điều kiện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự bắt đầu từ hôm 28-2.

Cánh cửa đàm phán Mỹ - Iran hé mở

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua Pakistan để gửi tới Iran một kế hoạch 15 điểm, mở ra một lối thoát tiềm năng cho cuộc xung đột.

Donald Trump đàm phán Iran thỏa thuận tên lửa
