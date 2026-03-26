Hé lộ “món quà từ Iran" mà ông Donald Trump nói đến

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang theo đuổi giải pháp đàm phán để chấm dứt chiến dịch quân sự nhắm vào Iran từ hôm 28-2.

Khi được hỏi tại sao lúc này lại chọn theo đuổi giải pháp ngoại giao với Iran, chủ nhân Nhà Trắng hôm 24-3 nói rằng vì "Tehran đã làm điều kinh ngạc — họ đã tặng nước Mỹ món quà trị giá cực lớn về mặt tiền bạc… món quà đó đã tới tay chúng ta hôm nay".

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin tại Phòng Bầu dục ngày 24-3. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Iran đã thực hiện đúng những gì họ cam kết và điều đó cho thấy Washington đang làm việc với bên "có thiện chí".

Đáng chú ý, trong phát biểu của mình Tổng thống Donald Trump không tiết lộ cụ thể "món quà" Iran "tặng" Mỹ là gì, ngoài việc nói rằng nó liên quan đến dầu khí và gắn với eo biển Hormuz.

Chính sự úp mở này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm và tự đặt câu hỏi "món quà" Iran "tặng" Mỹ như Tổng thống Donald Trump hé lộ thực chất là gì.

"‘Món quà’ mà Tổng thống Donald Trump nói Iran dành cho Washington thực chất là việc Tehran gần đây cho phép một số tàu chở nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz an toàn" – một nhà ngoại giao Ả Rập cấp cao và một quan chức Mỹ tiết lộ với Times of Israel hôm 25-3.

Theo quan chức Mỹ, cuối tuần trước chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyển thông điệp tới Iran thông qua các bên trung gian để thăm dò khả năng theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Trong thông điệp gửi tới Iran, phía Washington đã đề nghị Tehran hãy có "cử chỉ nào đó thể hiện thiện chí".

Đáp lại, Iran đồng ý cho phép một số tàu chở nhiên liệu không liên quan tới Mỹ hoặc Israel đi qua eo biển Hormuz.

Theo nhà ngoại giao Ả Rập, mục đích của động thái nhằm góp phần trấn an thị trường toàn cầu, trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược Hormuz có ảnh hưởng lớn tới dòng chảy năng lượng thế giới.

Dù vậy, chính nguồn tin Ả Rập cũng thừa nhận việc chỉ có một số lượng nhỏ tàu được đi qua an toàn khó có thể tạo ra tác động đáng kể hoặc lâu dài đối với giá dầu toàn cầu.

Điều đó cho thấy Iran hiện vẫn chưa sẵn sàng đưa ra nhượng bộ lớn hơn khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel còn tiếp diễn.

Nguồn tin này nhận định chính mức độ ảnh hưởng còn hạn chế ấy là lý do Tổng thống Donald Trump tránh nói rõ "món quà" từ Iran thực chất là gì.

Nói cách khác, đây được xem như tín hiệu mang tính thăm dò nhiều hơn là bước ngoặt đủ sức làm thay đổi tình hình thị trường năng lượng.

Một tàu chở hàng đang di chuyển qua Vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 22-3. Ảnh: AP

Khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, chỉ nói: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ về việc các tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz", song bà không bình luận thêm về bản chất của "món quà" mà ông Donald Trump đề cập.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng cho biết hiện "chưa có mốc thời gian cụ thể" về thời điểm toàn bộ tàu chở hàng có thể di chuyển tự do đi lại qua eo biển Hormuz do Iran kiểm soát. Dù vậy, bà vẫn bày tỏ kỳ vọng rằng tình hình năng lượng sẽ sớm bớt căng thẳng.

"Chúng ta sẽ thấy giá xăng giảm trở lại"- bà Leavitt nói, đồng thời cho rằng việc chính quyền Mỹ ưu tiên thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước sẽ giúp ổn định giá sau khi chiến dịch quân sự tại Iran kết thúc.