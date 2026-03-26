HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự

XUÂN MAI

Suốt gần 4 thập kỷ qua, các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Iran hầu như không tập trung tại cùng một địa điểm với Lãnh tụ Tối cao.

Một cuộc họp hiếm hoi như thế đã diễn ra vào giữa ban ngày hôm 28-2 và nhận lấy hậu quả thảm khốc

Năm nguồn tin thân cận chia sẻ với đài CNN rằng các cơ quan tình báo của Mỹ và Israel, bao gồm Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bí mật theo dõi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong nhiều tháng liền trước khi ông qua đời. Toàn bộ thói quen sinh hoạt hằng ngày như nơi ở, những người ông gặp gỡ, cách thức liên lạc và nơi ông có thể rút lui nếu bị tấn công đều bị giám sát chặt chẽ.

Cuộc họp định mệnh giữa Tehran

Một nguồn tin từ Israel cho biết ông Khamenei vô cùng cẩn trọng. Ông cảm thấy an toàn hơn vào ban ngày nên lơ là cảnh giác. Vì vậy, cuộc họp sáng 28-2 của giới chức cấp cao Iran, cả chính trị và quân sự, với ông Khamenei tại các địa điểm riêng biệt trong cùng một khu phức hợp ở Tehran là cơ hội mà một số quan chức Israel và Mỹ tin rằng không thể bỏ lỡ. Khu phức hợp này tập trung văn phòng của lãnh tụ tối cao, phủ tổng thống và hệ thống bộ máy an ninh quốc gia. Các kế hoạch tấn công từ lúc nửa đêm lập tức được điều chỉnh thành một cuộc đột kích ban ngày. Vào khoảng 6 giờ sáng (giờ Israel), các chiến đấu cơ của Israel đã tấn công khu phức hợp, mở màn cho làn sóng không kích phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và Israel.

Chiến dịch kể trên bộc lộ sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới tình báo mà Israel và Mỹ cài cắm bên trong Iran và tốc độ sẵn sàng hành động của hai nước này khi cơ hội đến. Israel và Mỹ đã cùng nhau chuẩn bị cho chiến dịch này trong nhiều tháng. Trong chuyến thăm dinh thự Mar-a-Lago tại bang Florida - Mỹ vào tuần lễ sau Giáng sinh năm ngoái, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran đang thúc đẩy chương trình tên lửa đạn đạo và tái khởi động năng lực hạt nhân sau đợt ném bom của Mỹ vào 3 cơ sở làm giàu hạt nhân chính của nước này hồi tháng 6-2025. Tiếp đó, một loạt quan chức quân sự và tình báo cấp cao của Israel liên tục bay tới Washington. Các chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), người đứng đầu tình báo quân sự và giám đốc Cục Tình báo và Đặc nhiệm (Mossad, cơ quan chịu trách nhiệm hoạt động tình báo ở nước ngoài) đều tập trung vào việc lên kế hoạch và phối hợp cho nhiệm vụ.

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự - Ảnh 1.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp ở Tehran của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Seyyed Ali Khamenei sau cuộc tấn công ngày 28-2 Ảnh: AIRBUS

Cú bắt tay của Mossad và CIA

Bên cạnh hoạt động tình báo phức tạp, tờ Financial Times dẫn lời nhiều quan chức tình báo Israel đương nhiệm và cựu quan chức nói rằng Israel đã dành nhiều năm để tấn công mạng lưới camera giao thông ở Tehran và xâm nhập mạng điện thoại di động.

Các đoạn video lấy từ camera giao thông được mã hóa và truyền đến các máy chủ ở Tel Aviv và miền Nam Israel, sau đó được phân tích bằng các thuật toán phức tạp để "lọc" lấy thông tin chi tiết bổ sung vào hồ sơ "lịch trình sinh hoạt" của từng thành viên trong đội cận vệ của ông Khamenei. Các dữ liệu này bao gồm địa chỉ, ca trực, tuyến đường đi làm và danh tính quan chức mà họ được giao bảo vệ. Tờ Financial Times tiết lộ thêm Israel đã can thiệp và làm gián đoạn các bộ phận của khoảng một chục trạm phát sóng di động gần Phố Pasteur, một khu vực an ninh cao ở trung tâm thủ đô Iran. Điều này khiến điện thoại của những người trong khu vực luôn báo bận khi có cuộc gọi đến, qua đó ngăn chặn đội cận vệ của ông Khamenei nhận được các cảnh báo rủi ro.

Cũng chính nhờ việc "hack" 2 mạng lưới camera giao thông và di động mà Israel nắm gọn các hoạt động của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đồng thời biết chắc ông sẽ có mặt cùng các quan chức cấp cao tại khu phức hợp vào buổi sáng định mệnh. 

Đài CBS dẫn lời một quan chức giấu tên tiết lộ CIA có chỉ điểm viên trên thực địa và đã cung cấp dữ liệu vị trí của ông Khamenei cho phía Israel. CIA cũng được cho là đã theo dõi vị trí của ông Khamenei trong nhiều tháng, ngay cả trước cuộc tấn công 12 ngày hồi năm ngoái. Không chỉ ông Khamenei, Mỹ còn tăng cường giám sát Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo dõi sát sao cách các quan chức liên lạc và di chuyển trong những thời điểm căng thẳng.

Ngay sau cuộc không kích ngày 28-2, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết các chiến dịch không gian mạng phối hợp đã phá vỡ hiệu quả mạng lưới liên lạc và cảm biến trên toàn bộ khu vực tác chiến, khiến đối phương mất đi khả năng quan sát, điều phối hoặc phản ứng hiệu quả.

Đòn tình báo phủ đầu chiến sự - Ảnh 2.

Camera giám sát trên đường phố ở Tehran - Iran Ảnh: WANA

Đánh vào yếu huyệt

Theo đài CNN, tình báo Israel đã nhiều lần chứng minh mức độ thâm nhập Iran bằng cách ám sát các lãnh đạo quân sự cấp cao và các quan chức, nhà khoa học hạt nhân. Thậm chí, một quan chức tình báo giấu tên của Israel mô tả họ "nắm rõ Tehran như Jerusalem", nhờ vào hiệu quả thu thập dữ liệu của Đơn vị Tình báo Tín hiệu 8200 thuộc Israel, các nguồn tin do Mossad tuyển mộ và sự phân tích kỹ lưỡng từ tình báo quân sự. Một nguồn thạo tin cho biết Israel còn sử dụng một phương pháp toán học có tên là "phân tích mạng lưới xã hội" để sàng lọc hàng tỉ điểm dữ liệu, từ đó xác định các trung tâm đầu não ra quyết định và các mục tiêu mới.

Việc camera của Tehran bị xâm nhập không phải là bí mật. Hai nguồn tin của AP tiết lộ hệ thống camera của thành phố đã liên tục bị chiếm quyền kiểm soát kể từ năm 2021. Iran đã lắp đặt hàng chục ngàn camera tại thủ đô để đối phó với các làn sóng biểu tình. Chẳng hạn, camera tàu điện ngầm được tích hợp nhận diện khuôn mặt để phát hiện và định danh những phụ nữ không đội khăn trùm đầu bắt buộc.

Những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) đã cho phép quân đội và các cơ quan tình báo sàng lọc lượng lớn video giám sát để xác định mục tiêu. Công việc này trước đây từng tiêu tốn nhiều tuần hoặc nhiều tháng nhưng nay có thể được thực hiện theo thời gian thực. Chỉ bằng một thao tác tìm kiếm từ khóa đơn giản, AI sẽ quét qua các luồng video và trả về kết quả gần như ngay lập tức.

Đặc biệt, do bị phương Tây trừng phạt từ lâu, Iran gặp rất nhiều khó khăn trong việc cập nhật phần cứng và phần mềm. Theo AP, các phiên bản Windows và phần mềm lậu được sử dụng tràn lan, càng khiến Iran dễ bị tin tặc đưa vào tầm ngắm. 

Khi "mắt thần" phản chủ

Việc Israel chiếm quyền điều khiển camera đường phố của Iran phơi bày một thực tế rằng các hệ thống giám sát đang trở thành mục tiêu nhắm tới trong thời chiến. Hàng trăm triệu camera đã được lắp đặt phía trên các cửa hàng, trong nhà và ở các góc phố trên toàn thế giới.

Các camera này thường là loại kết nối mạng, có thể truy cập bằng điện thoại di động nhưng luồng dữ liệu của chúng rất dễ bị tin tặc chuyển hướng. Rất nhiều camera có mức độ bảo mật lỏng lẻo bởi người dùng không rành công nghệ, không cài đặt mật khẩu hoặc không cập nhật các bản vá lỗi. Việc bảo mật camera đòi hỏi sự cảnh giác liên tục nhưng để "hack" chúng, tin tặc chỉ cần tìm ra một lỗ hổng duy nhất, chẳng hạn hệ thống lỗi thời hay mật khẩu mặc định kiểu "1234". Ngay cả các hệ thống giám sát do chính phủ thiết lập trên các mạng nội bộ tách biệt với internet cũng có thể bị tấn công.


Tin liên quan

Loạt điều kiện "khó nhằn" của Iran để chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel

Loạt điều kiện "khó nhằn" của Iran để chấm dứt chiến sự với Mỹ và Israel

(NLĐO) - Theo truyền thông Mỹ, Iran đưa ra loạt điều kiện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump để đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự bắt đầu từ hôm 28-2.

Điểm nóng xung đột ngày 26-3: Hơn 30 nước bàn chuyện Hormuz, có nước muốn dùng vũ lực

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Anh đã cử các nhà hoạch định quân sự tới Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ để xem xét các phương án đưa tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Cánh cửa đàm phán Mỹ - Iran hé mở

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua Pakistan để gửi tới Iran một kế hoạch 15 điểm, mở ra một lối thoát tiềm năng cho cuộc xung đột.

tình báo Iran Israel Mỹ Mossad
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo