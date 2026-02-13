VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố

Từ ngày 11 đến ngày 14-2, UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau tổ chức phiên "Chợ quê ngày Tết" ngay giữa lòng phường Bạc Liêu. Đây là lần thứ 8 địa phương này tổ chức hoạt động chợ quê trên quê hương của bài tình ca bất hủ Dạ cổ hoài lang.

Cổng chào “Chợ quê ngày Tết” năm nay tổ chức trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Với chủ đề "Xuân đổi mới – Tết vươn mình", phiên chợ năm nay có 23 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường tham gia. Mỗi gian hàng được trang trí sáng tạo nhưng vẫn giữ nét mộc mạc của không gian Tết quê xưa với bánh tét, mứt, trái cây, sản vật địa phương và hình ảnh làng quê truyền thống.

Xuyên suốt phiên chợ là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn là các hội thi đặc sắc như: gói bánh tét, trang trí bàn thờ Tổ quốc – mâm ngũ quả, giải cờ tướng mở rộng, hội thi vẽ tranh thiếu nhi "Sắc Xuân tuổi thơ", tạo sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi.

Trong những ngày tiếp theo, không gian lễ hội tiếp tục sôi động với các trò chơi dân gian, trình diễn thư pháp cùng các tiết mục nghệ thuật hiện đại, tạo nên bức tranh xuân tươi mới, rộn ràng và đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Rất nhiều người dân đến theo dõi lễ khai mạc

Một số gian hàng và các tiểu cảnh tại Chợ quê ngày Tết

Ngay sau khi khai mạc, rất nhiều dân đã đến tham quan Chợ quê ngày Tết

Nhiều người đã cùng chụp ảnh, quay video lưu lại những khoảng khắc đẹp.

Qua từng gian hàng, từng hoạt động, "Chợ quê ngày Tết" không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống mà còn thổi luồng sinh khí mới cho đời sống đô thị, để mỗi mùa Xuân về, Cà Mau thêm rộn ràng, ấm áp và đầy niềm tin vào tương lai.