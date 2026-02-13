VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố

Phóng sự ảnh - video: PHÚC NGUYÊN -

(NLĐO) - Phiên “Chợ quê ngày Tết” tại Cà Mau tái hiện sinh động không gian Tết truyền thống với bánh tét, trò chơi dân gian…

Video liên quan

Khách nườm nượp đổ về “chợ quê giữa cánh đồng” dịp Tết

Khách nườm nượp đổ về “chợ quê giữa cánh đồng” dịp Tết

Vùng miền 31/01/2025
Chợ quê giữa cánh đồng "hot rần rần" đã hoạt động lại

Chợ quê giữa cánh đồng "hot rần rần" đã hoạt động lại

Du lịch xanh 20/03/2024
TẠP BÚT: Ký ức chợ quê

TẠP BÚT: Ký ức chợ quê

Văn hóa - Văn nghệ 03/03/2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm được địa điểm mới cho chợ quê "hot rần rần" trên mạng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm được địa điểm mới cho chợ quê "hot rần rần" trên mạng

Hỏi nóng - đáp nhanh 29/02/2024

Từ ngày 11 đến ngày 14-2, UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau tổ chức phiên "Chợ quê ngày Tết" ngay giữa lòng phường Bạc Liêu. Đây là lần thứ 8 địa phương này tổ chức hoạt động chợ quê trên quê hương của bài tình ca bất hủ Dạ cổ hoài lang.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 1.

Cổng chào “Chợ quê ngày Tết” năm nay tổ chức trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Bạc Liêu

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 2.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Với chủ đề "Xuân đổi mới – Tết vươn mình", phiên chợ năm nay có 23 gian hàng của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường tham gia. Mỗi gian hàng được trang trí sáng tạo nhưng vẫn giữ nét mộc mạc của không gian Tết quê xưa với bánh tét, mứt, trái cây, sản vật địa phương và hình ảnh làng quê truyền thống.

Xuyên suốt phiên chợ là chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn là các hội thi đặc sắc như: gói bánh tét, trang trí bàn thờ Tổ quốc – mâm ngũ quả, giải cờ tướng mở rộng, hội thi vẽ tranh thiếu nhi "Sắc Xuân tuổi thơ", tạo sân chơi bổ ích cho nhiều lứa tuổi.

Trong những ngày tiếp theo, không gian lễ hội tiếp tục sôi động với các trò chơi dân gian, trình diễn thư pháp cùng các tiết mục nghệ thuật hiện đại, tạo nên bức tranh xuân tươi mới, rộn ràng và đậm bản sắc văn hóa địa phương.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 3.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 4.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 5.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 6.

Rất nhiều người dân đến theo dõi lễ khai mạc

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 7.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 8.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 9.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 10.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 11.

Một số gian hàng và các tiểu cảnh tại Chợ quê ngày Tết

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 12.

Ngay sau khi khai mạc, rất nhiều dân đã đến tham quan Chợ quê ngày Tết

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 13.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 14.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 15.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 16.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 17.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 18.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 19.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 20.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 21.

VIDEO: Ký ức Tết xưa ùa về ở chợ quê giữa phố - Ảnh 22.

Nhiều người đã cùng chụp ảnh, quay video lưu lại những khoảng khắc đẹp.

Qua từng gian hàng, từng hoạt động, "Chợ quê ngày Tết" không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống mà còn thổi luồng sinh khí mới cho đời sống đô thị, để mỗi mùa Xuân về, Cà Mau thêm rộn ràng, ấm áp và đầy niềm tin vào tương lai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo