Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm được địa điểm mới cho chợ quê "hot rần rần" trên mạng

Từ ngày mai (1-3), chợ quê An Nhứt tạm ngưng hoạt động.

Ngày 29-2, chợ hoạt động buổi cuối theo chỉ đạo của UBND huyện Long Điền do chưa bảo đảm được các yếu tố an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, ăn uống tại đây.



Đi vào hoạt động từ ngày 29-1, khu ẩm thực chợ quê tại xã An Nhứt với 22 gian hàng bán nhiều món ăn dân dã, giá cả hợp lý, không gian thoáng mát, đậm chất thôn quê đã thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về. Khu ẩm thực này cũng góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động mất việc trong thời gian qua.

Chợ quê giữa cánh đồng thu hút đông lượng khách nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Ông Nguyễn Tường Thành - Chủ tịch UBND xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - trao đổi về kế hoạch hoạt động lại chợ quê

Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Tường Thành, Chủ tịch UBND xã An Nhứt, về chủ trương và kế hoạch hoạt động của chợ quê trong thời gian tới.

Chợ quê được rất nhiều du khách lui tới, nhất là dịp cuối tuần

*Phóng viên: Trước khi hình thành mô hình chợ quê ở đây, địa phương có dự tính được việc lượng khách đông đúc, thiếu vị trí đậu xe dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Tường Thành: Ban đầu, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân khi bị mất việc, địa phương cũng suy nghĩ làm gì đó cho người dân và đứng ra tổ chức khu ẩm thực chợ quê, làm ngay vị trí đường nội đồng, ít người qua lại. Mình chỉ nghĩ giúp người dân có thêm thu nhập, không nghĩ rằng chợ quê lại được du khách hưởng ứng đông đến vậy.

Đến nay phải tạm dừng, người dân cũng khá buồn, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, lãnh đạo xã An Nhứt đã tiến hành thông báo đến các tiểu thương kinh doanh trong khu ẩm thực chợ quê; đồng thời giải thích cho tiểu thương hiểu rõ về những nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục hoạt động khu ẩm thực chợ quê tại khu vực này.

Người dân luôn chấp hành, đồng thuận cùng địa phương. Người dân sẽ ngừng kinh doanh ở đây, còn việc dọn dẹp thì ngày nào cũng vậy, sau khi kinh doanh xong, họ dọn sạch sẽ không để mình phải nhắc nhở.

* Địa phương đã có kế hoạch khảo sát vị trí mới cũng như kế hoạch để mô hình tiếp tục hoạt động lại chưa?

- Chúng tôi đang khảo sát một vài vị trí, đánh giá các yếu tố như bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho du khách và các yếu tố khác nữa. Địa phương đã lựa chọn được vị trí phù hợp, không gian cũng đẹp không kém gì vị trí cũ, là đường nội đồng và các nút giao cũng với đường nội đồng.

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi sẽ mời cơ quan có chuyên môn đánh giá, đóng góp ý kiến, hỗ trợ và sẽ có báo cáo cụ thể để gửi huyện xin chủ trương rồi mới tiếp tục triển khai.

* Tiêu chí lựa chọn các gian hàng ra sao? Địa phương có kế hoạch mở rộng mô hình kinh doanh này không?

- Các gian hàng khi bán ở đây đã được chúng tôi tuyển chọn khá kỹ, ngoài việc đa dạng các món ăn thì những người kinh doanh cũng phải là người có ý thức, biết lắng nghe, biết vì tập thể và chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Trước mắt chúng tôi vẫn giữ nguyên 22 gian hàng như cũ để đảm bảo hoạt động được ổn định, chất lượng. Chúng tôi cũng sẽ có những kế hoạch chi tiết hơn, và hi vọng mô hình sẽ sớm được hoạt động trở lại, tạo được sinh kế cho người dân có thêm thu nhập.