Rủ nhau đi chợ quê ngày Tết ở làng cổ ngàn năm tuổi

Làng cổ Đông Sơn, ngôi làng cổ có lịch sử hàng ngàn năm tuổi bên bờ sông Mã, gắn với nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa.

Chợ quê ngày Tết khiến người dân, du khách thích thú ở làng cổ Đông Sơn ngàn năm tuổi ở xứ Thanh

Trong nhiều năm trở lại đây, chính quyền phường Hàm Rồng đã tổ chức nhiều hoạt động "Tết xưa làng cổ" nhằm lan tỏa những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống, tạo điểm nhấn để người dân, du khách khi tới làng cổ như được sống lại với những ký ức xưa từ những hoạt động trải nghiệm, từ những gian hàng chợ quê mộc mạc.

Bà Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng, cho biết hoạt động "Tết xưa làng cổ" bắt đầu diễn ra từ ngày 12-2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm 2025) và kéo dài đến hết 5 Tết Bính Ngọ 2026.

Người dân, du khách đi "Tết xưa làng cổ" trải nghiệm không gian Tết xưa

"Chương trình "Tết xưa làng cổ" Xuân Bính Ngọ 2026, được tổ chức với tinh thần kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo không gian vui chơi, trải nghiệm không khí tết cổ truyền, giúp cho du khách trải nghiệm không gian Tết xưa của làng quê Bắc bộ"- bà Thanh cho hay.

Cũng theo bà Thanh, "Tết xưa làng cổ" có rất nhiều hoạt động như giới thiệu, bán sản phẩm tại chợ quê; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian; tổ chức hội thi nấu bánh chưng; tổ chức các hoạt động ẩm thực, mua sắm tại làng cổ Đông Sơn; hoạt động ông đồ cho chữ ngày Tết; tham quan, chụp ảnh check - in tại các điểm di tích lịch sử, các ngõ trong làng cổ...

Các gian hàng bày bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương

Các sản vật là cây nhà, lá vườn được người dân mang tới chợ quê bán

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Hàm Rồng mong muốn nhân dân và du khách du Xuân sẽ trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm phiên chợ Tết xưa của người Việt, thưởng thức ẩm thực hương vị quê hương, qua đó gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp, là địa chỉ tham quan thú vị, góp phần giáo dục truyền thống, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ trải nghiệm hoạt động Tết Nguyên đán đầy đủ, ý nghĩa hơn.

Làng Đông Sơn là một trong 10 ngôi làng cổ được bình chọn đẹp nhất của Việt Nam, đại diện cho cả một giai đoạn lịch sử văn minh Đông Sơn, hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của một làng quê Việt Nam truyền thống, tiêu biểu về sự phát triển liên tục văn hóa người Việt từ thời các vua Hùng dựng nước cho đến nay.

Hình ảnh chợ quê ngày Tết, hoạt động trải nghiệm ở làng cổ Đông Sơn:

Đặc sản nem chua, nước mắm truyền thống được bày bán ở các gian chợ quê

Phong phú các gian hàng chợ quê ở làng cổ để du khách, người dân tham quan, trải nghiệm

Ngoài các gian chợ Tết, phường Đông Sơn đã tạo rất nhiều điểm để du khách chụp ảnh lưu niệm

Tới làng cổ Đông Sơn, ngoài đi chợ Tết, du khách có thể tham quan các ngôi nhà cổ, vãn cảnh chùa Thông (Đông Sơn cổ tự) ngay sát chợ quê

Rất nhiều du khách đã tới đây check-in, lưu lại những hình ảnh đẹp

Ghé gian hàng ông đồ cho chữ cầu may mắn, bình an

Clip du khách thích thú đi chợ quê ở làng cổ Đông Sơn



