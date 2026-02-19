HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Du lịch Cà Mau và An Giang hút khách dịp Tết

Tin - ảnh - clip: Tâm Quân - Vân Du

(NLĐO) – Các điểm đến ở Cà Mau và An Giang không chỉ thu hút lượng lớn du khách dịp Tết mà còn để lại ấn tượng với khách tham quan.

Chiều 19-2 (mùng 3 Tết), Sở Du lịch tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đêm giao thừa ở Phú Quốc thu hút lượng lớn khách du lịch

Theo đó, trong ngày mùng 3 Tết, tổng lượt khách đến An Giang tham quan, du lịch ước đạt 263.745 lượt (tăng 55,5% so với năm ngoái), trong đó khách quốc tế là 12.354 lượt (tăng 56,9%), khách tham quan các khu, điểm du lịch là 224.951 lượt (tăng 52,7%), khách lưu trú du lịch là 38.794 lượt (tăng 73,8%). Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 368 tỉ đồng, tăng 65,7%.

Lũy kế từ ngày 14-2 đến ngày 19-2, An Giang ước đón 817.655 lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 74,0% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 67.080 lượt khách quốc tế (tăng 31,7%), khách tham quan các khu, điểm du lịch là 671.603 lượt (tăng 77,4%), khách lưu trú du lịch là 146.052 lượt (tăng 59,7%). Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 1.659 tỷ đồng, tăng 42,7%.

Đối với đặc khu Phú Quốc, trong ngày 19-2 ước đón 47.685 lượt khách (tăng 33,7% so với năm ngoái), trong đó khách quốc tế là 11.963 lượt (tăng 54,8%), khách lưu trú du lịch là 22.721 lượt (tăng 45,4%). Lũy kế từ ngày 14-2 đến ngày 19-2, Phú Quốc ước đón 216.759 lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 63.532 lượt khách quốc tế (tăng 26,6%), khách lưu trú du lịch là 96.058 lượt (tăng 39,6%).

Theo ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, nhìn chung, việc phục vụ khách du lịch dịp Tết Bính Ngọ được các địa phương trong tỉnh và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm triển khai chu đáo. Từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay, ngành du lịch tỉnh chưa ghi nhận phản ánh nào về chất lượng dịch vụ.

Tương tự An Giang, Cà Mau cũng có rất nhiều điểm du lịch thu hút đông du khách nhờ cảnh quan thiên nhiên đẹp. Trong đó, Đất Mũi Cà Mau là nơi mà ai cũng muốn một lần đặt chân đến.

Du lịch miền Tây hút khách dịp Tết - Ảnh 1.

Du lịch miền Tây hút khách dịp Tết - Ảnh 2.

Du lịch miền Tây hút khách dịp Tết - Ảnh 3.

Khu du lịch Mũi Cà Mau đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi trong những ngày Tết

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, cho biết từ 29 Tết đến nay, Khu Du lịch Mũi Cà Mau đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan.

Du lịch miền Tây hút khách dịp Tết - Ảnh 4.

Du khách trải nghiệm xuyên rừng bằng vỏ lãi và ca nô

Đến với Đất Mũi Cà Mau, du khách có thể ngắm bình minh ở biển Đông và hoàng hôn ở biển Tây; xuyên rừng ngập mặn bằng vỏ lãi; trải nghiệm cùng người dân thu hoạch cua biển, tôm sú… và thưởng thức các món ăn được chế biến từ những loài đặc sản của địa phương.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (du khách từ TPHCM) bày tỏ: "Ngoài cảnh quan thiên nhiên đẹp thì chúng tôi còn ấn tượng với cách làm du lịch của Cà Mau. Người dân ở đây niêm yết giá bán công khai và phục vụ du khách rất nhiệt tình".


