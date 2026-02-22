HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Nội Bài lập kỷ lục trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất dịp cao điểm Tết với hơn 124.000 khách.

Hôm nay 22-2 là ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi người dân đồng loạt trở lại để bắt đầu nhịp sống và làm việc thường nhật.

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Ảnh: Phan Công

Theo thống kê, tổng lưu lượng hành khách trong ngày đạt 124.546 lượt, trong đó 75.709 khách nội địa và 48.837 khách quốc tế. Sản lượng chuyến bay đạt 702 lượt, gồm 385 chuyến nội địa và 317 chuyến quốc tế.

Đây là mức khai thác cao nhất trong kỳ nghỉ lễ năm nay, đánh dấu đỉnh điểm của làn sóng di chuyển sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Để đảm bảo hành trình của hành khách diễn ra thuận lợi, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến qua web check-in, kiosk check-in hoặc ứng dụng VNeID nhằm tiết kiệm thời gian xếp hàng. Hành khách nên có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành đối với chuyến nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế.

Trong ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện ra vào sân bay tăng mạnh, vì vậy hành khách được khuyến nghị ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng để giảm áp lực cho khu vực sân đỗ ô tô.

Cảng cho biết các lực lượng phục vụ vẫn duy trì ứng trực 24/7, đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, điều phối thông suốt trong ngày cao điểm kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sản lượng hành khách qua sân bay Nội Bài tăng trưởng hai chữ số. Trong 7 ngày trước Tết (10 đến 16-2), sân bay phục vụ hơn 725.000 lượt khách và 4.467 chuyến bay, tăng lần lượt 16% và 12,5% so với cùng kỳ; cao điểm rơi vào 28 tháng Chạp (14-2) với hơn 116.000 khách. Sau Tết, sản lượng tiếp tục cao hơn với 737.272 lượt khách và 4.530 chuyến bay, tăng 12% và 15,8% so cùng kỳ, trong đó mùng 6 Tết (22-2) dự kiến đạt khoảng 117.298 khách. Tuy nhiên, trên thực tế con số khách bay ngày 22-2 tăng cao hơn dự báo.

Trước đó, ngày đầu tiên cao điểm sau Tết (21-2), tổng lưu lượng hành khách đạt 113.963 lượt; trong đó bao gồm 49.596 lượt khách quốc tế và 64.367 lượt khách nội địa. Số lượng chuyến bay đạt 687 lượt; Trong đó bao gồm 311 lượt chuyến bay quốc tế và 376 lượt chuyến bay nội địa.

Một số hình ảnh sân bay Nội Bài những ngày cao điểm Tết:

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 4.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 5.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 6.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 7.

Sân bay Nội Bài Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 8.

Khách bay tại sân bay Nội Bài ngày cao điểm trước Tết 14-2. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 9.

Khách bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 10.

Khách bay quốc tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 11.

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 12.

Dịp Tết sân bay Nội Bài đón nhiều đoàn khách quốc tế. Ảnh: Phan Công

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 13.

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 14.

Nội Bài lập kỷ lục hơn 124.000 khách ngày cuối kỳ nghỉ Tết - Ảnh 15.

Sân bay Nội Bài đón khoảng 1,5 triệu khách trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phan Công

 

    Thông báo