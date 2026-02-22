Xổ số miền Nam: Sáng mùng 6 Tết, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc

Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tiếp tục tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc của 2 đài là Long An và Hậu Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-2. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 21-2, giải độc đắc (dãy số 387418) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Phong Kim Lan

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 3 vé Long An là tiệm vàng Phong Kim Lan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 192482) của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên may mắn trúng độc đắc 2 vé Hậu Giang là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi đổi thưởng cho những khách hàng may mắn trúng giải an ủi 23 vé Hậu Giang là đại lý vé số Danh Tên ở phường Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Như vậy, hiện còn 14 vé Hậu Giang và 13 vé Long An trúng độc đắc nhưng chưa lộ diện khách hàng may mắn.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Danh Tên

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 365053) của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc (dãy số 546079) của vé số Long An trúng tại TPHCM

Xổ số miền Nam hôm nay (22-2) sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số Xuân Bính Ngọ 2026 của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.