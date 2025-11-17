VIDEO
VIDEO: Người dân, du khách chen chân xem đua cua ở Cà Mau

Phóng sự ảnh-video: Vân Du

(NLĐO) – Sự náo nhiệt cùng tiếng hò reo và những "cua thủ" ngộ nghĩnh đã tạo nên đường đua đua gay cấn tại Ngày hội Cua Cà Mau

Tối 17-11, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức cuộc thi đường đua cua huyền thoại tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Đây là một trong những hoạt động của Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng - Vị biển" diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Cuộc thi đường đua cua huyền thoại đã thu hút hàng chục đội chơi (mỗi đội 2 người) tham gia dưới sự cổ vũ của hàng trăm người dân và du khách. Đối với những đội chơi không mang theo cua, ban tổ chức đã cung cấp cua biển để người chơi chọn những "cua thủ" ưng ý tham gia cuộc thi.

Khi trọng tài ra hiệu lệnh bắt đầu, 4 đội chơi sẽ kéo tấm ngăn để cua bò về đích của đường đua với chiều dài khoảng 2,5 m. Con cua nào về đích nhanh nhất sẽ được chọn vào thi vòng bán kết và chung kết. Những đội chơi xuất sắc sẽ được trao giải gồm: cúp, áo lưu niệm...

Tiếng cổ vũ của mọi người đã làm sôi động quảng trường Phan Ngọc Hiển và giúp cuộc thi trở nên gay cấn hơn. Nhiều "cua thủ" khiến du khách cười ra nước mắt bởi chúng không chịu bò về đích mà trở lại nơi xuất phát.

Du khách Dương Tấn Lợi (45 tuổi; ngụ TP HCM) cho biết đây là lần đầu tiên ông và gia đình được tận mắt chứng kiến cuộc thi đua cua vui nhộn như vậy. "Con trai bắt tôi cõng lên vai để theo dõi trò chơi độc lạ chưa từng thấy từ loài đặc sản của tỉnh Cà Mau" – ông Lợi cười nói.

Dưới đây là những hình ảnh về cuộc thi đường đua cua huyền thoại ở Cà Mau:

Ban tổ chức cung cấp cua để các đội chơi chọn ra những con cua biển ưng ý tham dự cuộc thi

Ban tổ chức cung cấp cua để các đội chơi chọn ra những con cua biển ưng ý tham dự cuộc thi

Cua biển Cà Mau được cho vào đường đua

Người chơi "check in" trước khi bước vào cuộc thi đua cua

Cua biển Cà Mau được cho vào đường đua

Cuộc thi đua cua biển Cà Mau thu hút rất đông người dân và du khách cổ vũ

Người chơi "check in" trước khi bước vào cuộc thi đua cua

Nhiều em nhỏ được cha cõng lên vai để theo dõi cuộc thi đua cua

Con cua về đích nhanh nhất được chọn vào vòng thi tiếp theo

Cuộc thi đua cua biển Cà Mau thu hút rất đông người dân và du khách cổ vũ

Lên đầu Top

Nhiều em nhỏ được cha cõng lên vai để theo dõi cuộc thi đua cua

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Con cua về đích nhanh nhất được chọn vào vòng thi tiếp theo

    Thông báo