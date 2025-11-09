CLIP: Cận cảnh biểu tượng con tôm cao 24 m trong quảng trường 278 tỉ đồng ở Cà Mau

Ngày 9-11, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Cà Mau cho biết quảng trường Phan Ngọc Hiển tại phường An Xuyên không chỉ là công trình kiến trúc nghệ thuật mang tầm biểu tượng mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, lễ hội… của người dân.

Quảng trường Phan Ngọc Hiển lung linh về đêm

Quảng trường Phan Ngọc Hiển có diện tích hơn 35.000 m2, tổng vốn đầu tư 278 tỉ đồng. Trong đó, có biểu tượng con tôm Cà Mau cao 24 m, cột cờ Tổ quốc cao 28 m và 233 vòi nhạc nước nghệ thuật.

Một em nhỏ được cha mẹ dẫn đến quảng trường Phan Ngọc Hiển để vui chơi, giải trí

Biểu tượng con tôm hiện diện trong quảng trường như “trái tim” của đô thị Cà Mau

Biểu tượng con tôm, ngành hàng tỉ USD của Cà Mau

Du khách "check in" tại quảng trường Phan Ngọc Hiển và biểu tượng ngành hàng tỉ USD của Cà Mau

Anh Nguyễn Văn Việt (ngụ phường An Xuyên) cho hay cứ đến chiều hằng ngày thì rất đông người dân tập trung đến quảng trường Phan Ngọc Hiển để tập thể dục, các em nhỏ được cha mẹ dẫn đến xem nhạc nước nghệ thuật... tạo nên không khí rất nhộn nhịp.

Bên cạnh đó, nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn biểu tượng con tôm Cà Mau làm điểm "check in" vì nơi này view rất đẹp.

Cà Mau có diện tích nuôi tôm hơn 410.000 ha, năm 2024 sản lượng ước đạt 566.000 tấn, chiếm 45% sản lượng tôm cả nước. Con tôm đã góp phần quan trọng đưa giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt từ 2,6 – 2,9 tỉ USD/năm.



