VIDEO: Cà Mau đón hơn 100 nghệ nhân, đờn ca tài tử đến tham dự và biểu diễn nhân dịp Ngày hội Cua.

Tối 13-11, tại Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở phường Bạc Liêu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau mở rộng lần thứ I năm 2025.

Liên hoan khai mạc vào tối 13-11 và diễn ra đến ngày 15-11

Liên hoan diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, là một trong những chuỗi sự kiện chào mừng Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025.

Với chủ đề "Ngân vang giai điệu phương Nam", liên hoan quy tụ 6 đội đến từ An Giang, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cà Mau. Mỗi đội có khoảng 20 thành viên, tham gia 6 tiết mục gồm các điệu Nam, Bắc, Hạ, Oán và Vọng cổ, với thời lượng không quá 45 phút.

Tỉnh Cà Mau được xem là một trong những cái nôi của phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ, nơi gắn liền với tên tuổi của nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ cổ nhạc nổi tiếng như Sáu Lầu, Mười Khói, Ba Chột, Tư Bình, Trịnh Thiên Tư, Mộng Vân, Năm Nhỏ, Lư Hòa Nghĩa...

Đặc biệt, bản "Dạ cổ hoài lang" của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu ra đời trên mảnh đất này đã mở ra trào lưu sáng tác mới, góp phần khơi nguồn dòng chảy âm nhạc cổ truyền dân tộc và đặt nền tảng cho sự hình thành vọng cổ, cải lương sau này.

Trải qua nhiều thăng trầm, đờn ca tài tử vẫn là món ăn tinh thần đặc sắc của người dân Nam Bộ, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tiếp tục ngân vang qua những thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ hôm nay.