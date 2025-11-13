Khám phá "biển hồ giữa lòng đồng bằng" ở Cà Mau

Ngày 13-11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết nơi đây vừa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường với tỉ lệ 1/10.000.

Khu vực nghiên cứu lập đồ án quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường nằm trên địa bàn 4 xã gồm: Sông Đốc, Trần Văn Thời, Hưng Mỹ và Phú Mỹ. Diện tích quy hoạch chung 1.985 ha.

Qua đó, nhằm khai thác các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ trên cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, phục hồi nguồn lợi thủy sản… Đồng thời, kết hợp với cải thiện điều kiện sống cho người dân, tạo cảnh quan môi trường, không gian du lịch, phát triển du lịch sinh thái theo hướng hài hòa và bền vững.

Đầm Thị Tường là đầm nước tự nhiên có diện tích khoảng 700 ha và được mệnh danh là "biển hồ giữa lòng đồng bằng".

Các hộ dân sống quanh khu vực đầm cho hay ở đây được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều loài thủy, hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm qua nguồn lợi thủy, hải sản đã giảm rất nhiều do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

"Chính vì thế, khi triển khai quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường đi vào thực hiện, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân sống ven "biển hồ" mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản… Chúng tôi rất phấn khởi khi hay chủ trương trên" – ông Bùi Văn Thắng (ngụ xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau) chia sẻ.

Dưới đây là những hình ảnh về Đầm Thị Tường, nơi được mệnh danh là "biển hồ giữa lòng đồng bằng":

Những căn nhà, chòi "cô đơn" ở Đầm Thị Tường

"Biển hồ giữa lòng đồng bằng" mang vẻ đẹp hoang sơ, nơi trú ngụ của nhiều loài thủy, hải sản

Người dân mưu sinh trên đầm. Ảnh: Vân Du



