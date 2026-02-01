VIDEO: Người dân nói về diện mạo mới của chợ Bến Thành dịp Tết Bính Ngọ

Chợ Bến Thành, công trình mang tính biểu tượng được xây dựng từ năm 1912, vừa trải qua 10 ngày chỉnh trang khẩn trương để chuẩn bị đón chào năm mới. Với diện tích 13.000 m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất quận 1, ngôi chợ nay hiện lên đầy khác biệt với phần mái ngói được sơn lại màu đỏ rực rỡ và những bức tường vàng kem truyền thống được làm mới hoàn toàn.

Tạo hình "sóng nước bập bềnh" khu quảng trường trước chợ Bến Thành

Ngôi chợ nay hiện lên đầy khác biệt với phần mái ngói được sơn lại màu đỏ rực rỡ và những bức tường vàng kem truyền thống được làm mới hoàn toàn.

Đây là một phần trong kế hoạch cải tạo 7 khu vực trọng điểm của thành phố, nhằm tạo sự đồng bộ với các tuyến đường như Lê Lợi, Hàm Nghi và các công trình di sản lân cận.

Dù công trình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, lượng người dân và du khách đổ về đây check-in đã tăng đột biến. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa.

Chị Nguyễn Thị Nhiên vừa cùng bạn thực hiện bộ ảnh áo dài tại Cửa Đông, chia sẻ: "Bến Thành xưa thì có những cái nét đẹp riêng và Bến Thành ngày nay có những sự phát triển nhưng vẫn giữ được sự truyền thống ở trong đó. Nên mình thấy là sự đổi mới này rất thú vị và rất thu hút mọi người tới tham quan".

"So với trước đây, tôi thấy chợ sau khi đổi mới rộng rãi, sạch đẹp và văn minh hơn hẳn. Ngày xưa khu vực này thường có rác thải và đường xá khá chật hẹp, nhưng nay cảnh quan thiên nhiên và tiểu cảnh xung quanh đã giúp chợ trở nên thu hút hơn nhiều", anh Tống Kim Anh Vũ bày tỏ.

Anh Nguyễn Hồ Khánh Duy (đến từ Bình Dương) dù biết công trình mới hoàn thiện khoảng 70-80% vẫn quyết định lên thành phố để tham quan."Sự thay đổi này rất tích cực. Nó mang lại vẻ hiện đại, phát triển nhưng vẫn giữ được nét hoài cổ vốn có của người dân thành phố. Việc thành phố ngày càng phát triển và thu hút du khách quốc tế đến những nơi như thế này là điều rất đáng mừng. Màu áo mới của chợ có thể có những ý kiến trái chiều, nhưng cá nhân mình thấy nó rất mới mẻ và đẹp. Nhìn những mái ngói đỏ, cây mai, cây đào được trang trí, mình cảm thấy vô cùng hãnh diện về sự phát triển của thành phố.



Công trình dự kiến sẽ hoàn tất toàn bộ vào trước ngày 23 tháng Chạp (ngày 10-2-2026). Với diện mạo mới đầy sức sống, chợ Bến Thành không chỉ tiếp tục là biểu tượng nhận diện của TPHCM mà còn là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong dòng chảy của một đô thị hiện đại, văn minh.