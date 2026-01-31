CLIP: Hồ Con Rùa khoác diện mạo mới trước Tết Bính Ngọ 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Hồ Con Rùa khoác diện mạo mới trước Tết Bính Ngọ 2026

NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Sau một tuần sơn sửa, Hồ Con Rùa khoác diện mạo mới với ba gam màu vàng, trắng, xanh ngọc.

Những ngày giữa tháng Chạp, năm Ất Tỵ, vòng xoay Hồ Con Rùa (phường Xuân Hoà, TPHCM) đã rộn ràng không khí chỉnh trang, sớm hơn thường lệ. 

Giữa nhịp xe cộ tấp nập, công nhân làm việc liên tục từ sáng đến tối, khẩn trương sơn sửa, bó vỉa hè, mở rộng không gian đi bộ.

Theo phương án được UBND TPHCM chấp thuận, triển khai cải tạo 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, với nguồn kinh phí do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ. 

Trong đó, Hồ Con Rùa là một trong những điểm được triển khai sớm, tạo điểm nhấn cho đợt chỉnh trang không gian công cộng dịp cuối năm.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa đang dần thay đổi diện mạo. Các bậc thang xung quanh hồ và hệ thống tiểu cảnh cơ bản đã hoàn thiện, khoác lên lớp sơn mới tươi sáng. 

Vỉa hè được chỉnh trang lại ngay ngắn, thông thoáng hơn cho người đi bộ. Tháp trung tâm, biểu tượng quen thuộc của khu vực, đang được lắp giàn giáo, chuẩn bị sơn sửa để tạo điểm nhấn thị giác cho toàn không gian.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết các hạng mục chỉnh trang tại nhiều không gian công cộng trọng điểm ở trung tâm TPHCM đang được tăng tốc, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. 

Trong đó, công trình tại vòng xoay Hồ Con Rùa và quảng trường trước chợ Bến Thành được tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2. 

Với các vị trí còn lại do doanh nghiệp tài trợ, gồm ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, mục tiêu hoàn tất được đặt ra trước ngày 10-2.

- Ảnh 2.

Toàn bộ không gian Hồ Con Rùa hiện được phủ bởi ba gam màu chủ đạo gồm vàng, trắng và xanh ngọc

Vòng xoay Hồ Con Rùa thay đổi diện mạo mới - CLIP: CHÍ NGUYÊN

- Ảnh 3.

Chỉnh trang vòng xoay Hồ Con Rùa

- Ảnh 4.

Tháp trung tâm, biểu tượng quen thuộc của khu vực, đang được lắp giàn giáo, chuẩn bị sơn sửa để tạo điểm nhấn thị giác cho toàn không gian

- Ảnh 5.

Các phần việc được triển khai đồng bộ

- Ảnh 6.

Nội dung chỉnh trang không chỉ dừng ở việc sơn mới mặt ngoài các hạng mục, mà còn bao gồm kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Dọc các hành lang đi bộ quanh hồ, bề mặt được sơn lớp trắng đục, hai bên kẻ viền trắng sữa, trong khi phần thành hồ sử dụng sắc xanh ngọc bích làm điểm nhấn. Ở khu vực cầu thang và lối tiếp cận, màu xanh ngọc tiếp tục được sử dụng cho mặt bậc, kết hợp lan can sơn vàng nhạt, tạo sự liền mạch trong tổng thể thiết kế


Tin liên quan

UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc chỉnh trang Hồ Con Rùa

UBND TP HCM có ý kiến chỉ đạo liên quan đến việc chỉnh trang Hồ Con Rùa

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa có văn bản thống nhất giao UBND quận 3 thực hiện cải tạo, chỉnh trang các hạng mục tại Công viên Hồ Con Rùa bằng nguồn kinh phí xã hội hóa theo đề xuất của Sở Xây dựng và UBND quận 3.

TP HCM: Kiến nghị giao quận 3 cải tạo đồng bộ hồ Con Rùa

(NLĐO) - Sở Xây dựng TP HCM cho biết hồ Con Rùa đã được UBND quận 3 cải tạo, vì vậy quận đề xuất tiếp tục cải tạo vỉa hè xung quanh lõi hồ cho đồng bộ với hiện trạng khu vực là phù hợp.

TP HCM: Sáng nay, khu vực Hồ Con Rùa chính thức "thay da đổi thịt"

(NLĐO)- Công trình sửa chữa, nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Hồ Con Rùa hoàn thành góp phần tạo bộ mặt đô thị khang trang, đáp ứng mục tiêu phát triển khu vực này thành tuyến phố đi bộ vào cuối tuần

Tết nguyên đán Hồ Con Rùa không gian công cộng TPHCM Tết Bính Ngọ 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo