CLIP: Hồ Con Rùa khoác diện mạo mới trước Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, năm Ất Tỵ, vòng xoay Hồ Con Rùa (phường Xuân Hoà, TPHCM) đã rộn ràng không khí chỉnh trang, sớm hơn thường lệ.

Giữa nhịp xe cộ tấp nập, công nhân làm việc liên tục từ sáng đến tối, khẩn trương sơn sửa, bó vỉa hè, mở rộng không gian đi bộ.

Theo phương án được UBND TPHCM chấp thuận, triển khai cải tạo 7 khu vực gồm quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, với nguồn kinh phí do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Trong đó, Hồ Con Rùa là một trong những điểm được triển khai sớm, tạo điểm nhấn cho đợt chỉnh trang không gian công cộng dịp cuối năm.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa đang dần thay đổi diện mạo. Các bậc thang xung quanh hồ và hệ thống tiểu cảnh cơ bản đã hoàn thiện, khoác lên lớp sơn mới tươi sáng.

Vỉa hè được chỉnh trang lại ngay ngắn, thông thoáng hơn cho người đi bộ. Tháp trung tâm, biểu tượng quen thuộc của khu vực, đang được lắp giàn giáo, chuẩn bị sơn sửa để tạo điểm nhấn thị giác cho toàn không gian.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết các hạng mục chỉnh trang tại nhiều không gian công cộng trọng điểm ở trung tâm TPHCM đang được tăng tốc, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Trong đó, công trình tại vòng xoay Hồ Con Rùa và quảng trường trước chợ Bến Thành được tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2.

Với các vị trí còn lại do doanh nghiệp tài trợ, gồm ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, mục tiêu hoàn tất được đặt ra trước ngày 10-2.

Toàn bộ không gian Hồ Con Rùa hiện được phủ bởi ba gam màu chủ đạo gồm vàng, trắng và xanh ngọc

Vòng xoay Hồ Con Rùa thay đổi diện mạo mới - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Chỉnh trang vòng xoay Hồ Con Rùa

Các phần việc được triển khai đồng bộ

Nội dung chỉnh trang không chỉ dừng ở việc sơn mới mặt ngoài các hạng mục, mà còn bao gồm kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ

Dọc các hành lang đi bộ quanh hồ, bề mặt được sơn lớp trắng đục, hai bên kẻ viền trắng sữa, trong khi phần thành hồ sử dụng sắc xanh ngọc bích làm điểm nhấn. Ở khu vực cầu thang và lối tiếp cận, màu xanh ngọc tiếp tục được sử dụng cho mặt bậc, kết hợp lan can sơn vàng nhạt, tạo sự liền mạch trong tổng thể thiết kế



