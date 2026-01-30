HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết

NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, trung tâm TPHCM như bừng tỉnh với diện mạo rực rỡ, từ chợ Bến Thành đến các quảng trường, nút giao thông lớn

Những ngày cận Tết, trung tâm TPHCM như bừng tỉnh với diện mạo rực rỡ, từ chợ Bến Thành đến các quảng trường, nút giao thông lớn. Mảng sơn đỏ hồng kết hợp vàng kem, vạch kẻ đường mới, không gian đi bộ mở rộng… tất cả tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa đậm chất Tết.

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 1.

Khu vực Quảng trường chợ Bến Thành được chỉnh trang đồng loạt. Hệ thống mái ngói, mặt đồng hồ, dòng chữ tên chợ và các họa tiết đặc trưng đều sáng bừng sức sống

Khu vực Quảng trường chợ Bến Thành được chỉnh trang đồng loạt. Hệ thống mái ngói, mặt đồng hồ, dòng chữ tên chợ và các họa tiết đặc trưng đều sáng bừng sức sống. 

Bao quanh chợ, vạch đỏ – trắng mới khiến khu vực trở nên nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chụp ảnh.

Theo đó, công trình chỉnh trang quảng trường chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2. Năm vị trí còn lại do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ gồm vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng – đặt mục tiêu hoàn tất trước ngày 10-2.

Chỉnh trang khu chợ hơn 110 năm tuổi - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 2.

Công trình chỉnh trang quảng trường chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 3.

Không chỉ riêng chợ Bến Thành, quảng trường và các nút giao lân cận cũng được chỉnh trang đồng bộ. Lối đi bộ, vạch phân làn được kẻ mới, tạo cảm giác thông thoáng, gọn gàng

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 4.

Không gian quanh chợ Bến Thành thu hút nhiều du khách đến check-in

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 5.

Tòa nhà di sản kiến trúc hoả xa (trụ sở Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) và tòa nhà số 181 Hàm Nghi cũng được sơn sửa, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị khu vực trung tâm

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 6.

Dù một số hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi rõ rệt đã nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều người dừng chân tham quan, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc thành phố chuyển mình trước thềm năm mới

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 7.

Dạo bước quanh chợ cùng nhóm bạn, bạn Lê Ánh Linh (SN 2000) chia sẻ rằng chợ Bến Thành là địa điểm quen thuộc mỗi dịp Tết. "Năm nào mình cũng ra đây chụp ảnh áo dài, nhưng năm nay cảm giác khác hẳn. Chợ được sơn sửa lại khiến không khí Tết rõ ràng hơn, màu sắc tươi mới làm không gian trông hiện đại và có sức sống hơn rất nhiều" - Linh nói

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 8.

Lần đầu vào TPHCM dịp cận Tết, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1975, du khách từ Hà Nội) bày tỏ sự ấn tượng khi được con gái dẫn đi tham quan khu trung tâm. "Thành phố được chỉnh trang rất chỉn chu, nhìn đâu cũng thấy sáng sủa, gọn gàng. Cảm giác Tết đến rất rõ, không khí rộn ràng nhưng vẫn văn minh, hiện đại" - bà Nguyệt chia sẻ

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 9.

Ngoài khu vực chợ Bến Thành,Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cũng được UBND TP chấp thuận tài trợ chỉnh trang vòng xoay hồ Con Rùa, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng

Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết - Ảnh 10.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết các hạng mục chỉnh trang tại nhiều không gian công cộng trọng điểm ở trung tâm TP HCM đang được tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026

    Thông báo