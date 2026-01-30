Chợ Bến Thành rực rỡ diện mạo mới trước Tết

(NLĐO) - Những ngày cận Tết, trung tâm TPHCM như bừng tỉnh với diện mạo rực rỡ, từ chợ Bến Thành đến các quảng trường, nút giao thông lớn
Những ngày cận Tết, trung tâm TPHCM như bừng tỉnh với diện mạo rực rỡ, từ chợ Bến Thành đến các quảng trường, nút giao thông lớn. Mảng sơn đỏ hồng kết hợp vàng kem, vạch kẻ đường mới, không gian đi bộ mở rộng… tất cả tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa đậm chất Tết.
Khu vực Quảng trường chợ Bến Thành được chỉnh trang đồng loạt. Hệ thống mái ngói, mặt đồng hồ, dòng chữ tên chợ và các họa tiết đặc trưng đều sáng bừng sức sống.
Bao quanh chợ, vạch đỏ – trắng mới khiến khu vực trở nên nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chụp ảnh.
Theo đó, công trình chỉnh trang quảng trường chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2. Năm vị trí còn lại do Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ gồm vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng – đặt mục tiêu hoàn tất trước ngày 10-2.
Chỉnh trang khu chợ hơn 110 năm tuổi - CLIP: CHÍ NGUYÊN
