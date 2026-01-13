Vỉa hè phường Bến Thành thông thoáng, không bị lấn chiếm

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vỉa hè, lòng đường ở phường Bến Thành (TPHCM) thông thoáng, không bị lấn chiếm, người đi bộ đi lại thoải mái.

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thông thoáng.

Sáng 13-1, Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, trực tiếp có mặt ở khu vực chợ Bến Thành để chỉ đạo, xử lý vi phạm về vỉa hè.

Công an phường Bến Thành cho hay trước đây, vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thường xuyên bị người dân để xe máy xếp thành 2-3 hàng, chiếm hết lối của người đi bộ.

Nguyên nhân là do đường Phan Chu Trinh là một trong nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM được thí điểm cho thuê một phần vỉa hè từ tháng 5-2024. Vừa qua, việc thuê vỉa hè đã hết hiệu lực, dù vậy, nhiều người dân vẫn ngang nhiên lấn chiếm.

Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, trực tiếp chỉ đạo.

Hiện tổ trật tự Công an phường Bến Thành một ngày ra quân 3 lần (mỗi ca khoảng 4 tiếng) để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Đến nay đã chuyển biến đáng kể.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Công an phường Bến Thành xử lý 628 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông, số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại khu vực Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh), chợ Thái Bình (đường Cống Quỳnh), lực lượng chức năng cũng xử lý tình trạng lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng.

Phường Bến Thành quyết tâm xử lý trật tự đô thị.

Công an phường Bến Thành cho người dân cam kết không lấn chiếm vỉa hè.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn Bệnh viện Từ Dũ thông thoáng, người đi bộ thoải mái.

Vỉa hè đoạn chợ Thái Bình, phường Bến Thành không còn tình trạng lấn chiếm.

Công an phường Bến Thành thường xuyên xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.











