HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vỉa hè phường Bến Thành thông thoáng, không bị lấn chiếm

Anh Vũ

(NLĐO) - Một ngày lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân 3 lần để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vỉa hè, lòng đường ở phường Bến Thành (TPHCM) thông thoáng, không bị lấn chiếm, người đi bộ đi lại thoải mái.

T - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thông thoáng.

Sáng 13-1, Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, trực tiếp có mặt ở khu vực chợ Bến Thành để chỉ đạo, xử lý vi phạm về vỉa hè.

Công an phường Bến Thành cho hay trước đây, vỉa hè đường Phan Chu Trinh, phường Bến Thành thường xuyên bị người dân để xe máy xếp thành 2-3 hàng, chiếm hết lối của người đi bộ.

Nguyên nhân là do đường Phan Chu Trinh là một trong nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM được thí điểm cho thuê một phần vỉa hè từ tháng 5-2024. Vừa qua, việc thuê vỉa hè đã hết hiệu lực, dù vậy, nhiều người dân vẫn ngang nhiên lấn chiếm.

T - Ảnh 2.

Trung tá Lê Thanh Minh, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, trực tiếp chỉ đạo.

Hiện tổ trật tự Công an phường Bến Thành một ngày ra quân 3 lần (mỗi ca khoảng 4 tiếng) để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Đến nay đã chuyển biến đáng kể.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Công an phường Bến Thành xử lý 628 trường hợp liên quan đến trật tự đô thị và an toàn giao thông, số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Tại khu vực Bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh), chợ Thái Bình (đường Cống Quỳnh), lực lượng chức năng cũng xử lý tình trạng lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng.

T - Ảnh 3.

Phường Bến Thành quyết tâm xử lý trật tự đô thị.

T - Ảnh 4.
T - Ảnh 5.

Công an phường Bến Thành cho người dân cam kết không lấn chiếm vỉa hè.

T - Ảnh 6.

Vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn Bệnh viện Từ Dũ thông thoáng, người đi bộ thoải mái.

T - Ảnh 7.

Vỉa hè đoạn chợ Thái Bình, phường Bến Thành không còn tình trạng lấn chiếm.

T - Ảnh 8.
T - Ảnh 9.
T - Ảnh 10.

Công an phường Bến Thành thường xuyên xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.




Tin liên quan

Vỉa hè thành nơi đổ rác

Vỉa hè thành nơi đổ rác

Vỉa hè đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TP HCM trở thành nơi đổ rác thải, vừa gây ô nhiễm vừa chiếm hết lối đi bộ (ảnh).

Xe máy lao lên vỉa hè ở Tây Ninh khiến 1 người chết, 1 bị thương

(NLĐO) – Xe máy chở 2 thanh niên lao lên vỉa hè ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh khiến 1 người chết và 1 người bị thương nặng

Danh sách 107 phương tiện ở TPHCM leo vỉa hè bị CSGT ghi hình

(NLĐO) - Hơn 100 phương tiện leo vỉa hè đường Quang Trung, Nguyễn Oanh đã bị lực lượng CSGT ghi lại.

vỉa hè trật tự đô thị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo