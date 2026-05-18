VIDEO: Người dân TPHCM đổ xô trải nghiệm buffet sầu riêng cuối tuần

Chiều 17-5, khu vực buffet sầu riêng tại một siêu thị ở phường An Lạc (TPHCM) liên tục đông khách. Các gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ thưởng thức sầu riêng trong không gian máy lạnh giữa thời tiết oi bức của thành phố. Nhiều người cho biết đây là lần đầu được trải nghiệm mô hình buffet dành riêng cho loại trái cây này.

Đại diện Vina T&T Group cho biết chương trình được tổ chức nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ cho người tiêu dùng TPHCM. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, từ 16-5 đến 17-5 và đón khách trong khung giờ từ 10 giờ - 19 giờ. Trung bình mỗi ngày đón khoảng 60 lượt khách.

Ông Hoàng Anh Tuấn (ngụ phường Bình Phú, TPHCM) là thực khách cho biết sầu riêng Việt Nam có chất lượng rất ngon, đặc biệt các sản phẩm từ miền Tây luôn được người tiêu dùng đánh giá cao. Theo ông, việc tổ chức buffet không chỉ tạo trải nghiệm mới mà còn góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, hỗ trợ nhà vườn đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. “Tôi rất thích ăn sầu riêng, chắc có thể ăn khoảng 2-3 trái,” ông Tuấn nói.

Với mức giá 199.000 đồng/lượt, thực khách được thưởng thức sầu riêng không giới hạn trong 60 phút.

Toàn bộ nguồn trái cây phục vụ tại buffet được tuyển chọn từ các nhà vườn ở Vĩnh Long, nhằm quảng bá nông sản Việt và hỗ trợ người trồng.

Anh Nguyễn Văn Lý (ngụ phường An Lạc, TPHCM) đánh giá mức giá 199.000 đồng/người là hợp lý, phù hợp với những thực khách yêu thích sầu riêng. Theo anh, chất lượng trái cây tại buffet khá tốt, khách có thể tự chọn hoặc nhờ nhân viên tư vấn theo khẩu vị như dẻo, mềm hoặc khô. “Nếu thời gian tới có thêm những mô hình như thế này, chắc chắn tôi sẽ rủ thêm bạn bè đến trải nghiệm. Đây là mô hình khá thú vị và hiếm khi được tổ chức” - anh Lý chia sẻ.

Đây là lần thứ tư mô hình buffet sầu riêng được tổ chức.

Trước đó, sự kiện từng gây chú ý trên mạng xã hội khi diễn ra tại cửa hàng Fruits T&T trên đường Ba Tháng Hai, thu hút đông đảo thực khách đến trải nghiệm.