VIDEO: Người dân TPHCM đổ xô trải nghiệm buffet sầu riêng cuối tuần

Chiều 17-5, khu vực buffet sầu riêng tại một siêu thị ở phường An Lạc (TPHCM) liên tục đông khách. Các gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ thưởng thức sầu riêng trong không gian máy lạnh giữa thời tiết oi bức của thành phố. Nhiều người cho biết đây là lần đầu được trải nghiệm mô hình buffet dành riêng cho loại trái cây này.
Đại diện Vina T&T Group cho biết chương trình được tổ chức nhằm mang đến trải nghiệm mới lạ cho người tiêu dùng TPHCM. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày cuối tuần, từ 16-5 đến 17-5 và đón khách trong khung giờ từ 10 giờ - 19 giờ. Trung bình mỗi ngày đón khoảng 60 lượt khách.
Hơn 1 tấn sầu riêng được chuẩn bị cho chương trình buffet kéo dài 2 ngày tại TPHCM, thu hút đông đảo thực khách đến trải nghiệm.
Với mức giá 199.000 đồng/lượt, thực khách được thưởng thức sầu riêng không giới hạn trong 60 phút.
Toàn bộ nguồn trái cây phục vụ tại buffet được tuyển chọn từ các nhà vườn ở Vĩnh Long, nhằm quảng bá nông sản Việt và hỗ trợ người trồng.
Đây là lần thứ tư mô hình buffet sầu riêng được tổ chức.
Trước đó, sự kiện từng gây chú ý trên mạng xã hội khi diễn ra tại cửa hàng Fruits T&T trên đường Ba Tháng Hai, thu hút đông đảo thực khách đến trải nghiệm.
Bình luận (0)