HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Truy xuất nguồn gốc sầu riêng: Bước đi tất yếu

Cao Nguyên - Tâm Minh

Đây là cơ hội để ngành hàng sầu riêng nâng tầm thương hiệu, hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế

Từ ngày 1-7 tới, ngành sầu riêng Việt Nam sẽ chính thức triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.

Yêu cầu cấp thiết

Tại hội nghị tập huấn triển khai hệ thống thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng khu vực Tây Nguyên mới đây, ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết ngành hàng sầu riêng đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt tại Tây Nguyên - vùng sản xuất trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến kiểm soát chất lượng, quy trình canh tác và tính minh bạch của sản phẩm.

Truy xuất nguồn gốc sầu riêng: Bước đi tất yếu - Ảnh 1. - Ảnh 1.

Sầu riêng có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu ngành nông nghiệp nhưng đang gặp khó khăn ở khâu bảo đảm chất lượng và kiểm nghiệm .Ảnh: CAO NGUYÊN

Theo ông Long, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc là yêu cầu cấp thiết, không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong quá trình sản xuất, xuất khẩu. "Truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu để ngành sầu riêng hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế, qua đó nâng cao uy tín và vị thế của sầu riêng Việt Nam" - ông Long nhấn mạnh.

Đây cũng là lần đầu tiên ngành sầu riêng có hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai theo hướng đồng bộ, kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ và xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành để phù hợp hơn với thực tế sản xuất.

Theo bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai thí điểm tại Tây Nguyên là bước đi mang tính chiến lược nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, quản lý chất lượng từ vùng trồng đến tay người tiêu dùng. Bà cho rằng hệ thống này không chỉ giúp minh bạch thông tin sản phẩm mà còn góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tại khu vực ĐBSCL, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, sầu riêng là một trong những ngành hàng được ưu tiên triển khai nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe.

Theo kế hoạch, hệ thống truy xuất nguồn gốc sẽ được áp dụng xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản đến vận chuyển và tiêu thụ. Ngoài sầu riêng, các ngành hàng nông sản chủ lực và sản phẩm phục vụ xuất khẩu của tỉnh cũng sẽ từng bước tham gia hệ thống này.

Ngay trong năm 2026, Đồng Tháp dự kiến thí điểm truy xuất nguồn gốc tại ít nhất một cơ sở sơ chế, đóng gói sầu riêng. Tỉnh đồng thời rà soát hạ tầng công nghệ, cơ sở vật chất để bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mục tiêu đến năm 2030, 100% mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của tỉnh sẽ được nước nhập khẩu phê duyệt sẽ tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Cần triển khai đồng bộ

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho biết giai đoạn đầu triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sầu riêng, hiệp hội sẽ phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình thí điểm trên quy mô nhỏ trước khi nhân rộng toàn hệ thống. Một doanh nghiệp sẽ được chọn làm điểm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật, vận hành và kết nối dữ liệu. Theo ông Trung, việc tham gia truy xuất nguồn gốc và liên kết chuỗi không chỉ là yêu cầu từ phía thị trường mà còn là trách nhiệm của các vùng trồng trong việc giữ gìn thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.

Hiện Đắk Lắk có khoảng 45.000 ha sầu riêng, được xem là một trong những "thủ phủ" sầu riêng lớn nhất cả nước và giữ vai trò trung tâm vùng nguyên liệu của Tây Nguyên. Để ngành hàng phát triển bền vững, ông Trung cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó minh bạch chuỗi cung ứng thông qua truy xuất nguồn gốc là nhiệm vụ then chốt. "Đây là bước quan trọng để số hóa toàn bộ chuỗi sản xuất từ người nông dân đến bàn ăn" - ông Trung nói.

Theo đại diện Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, tư duy kiểm soát an toàn thực phẩm cũng cần thay đổi theo hướng kiểm soát ngay từ khâu thu gom tại vườn thay vì chỉ kiểm nghiệm khi đưa vào nhà máy.

Ngoài ra, doanh nghiệp xuất khẩu cần đóng vai trò trung tâm trong chuỗi liên kết, tham gia hướng dẫn nông dân sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giám sát chất lượng sau thu hoạch.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, nhiều ý kiến đề xuất cần có cơ chế thuận lợi hơn để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, trung tâm kiểm nghiệm ngay tại vùng nguyên liệu nhằm nâng cao năng lực kiểm định và giảm áp lực logistics.

Hiện Đắk Lắk đã có trung tâm kiểm nghiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ hoạt động trên địa bàn. Một số doanh nghiệp cũng đang đầu tư thêm các phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, với quy mô vùng nguyên liệu lớn, địa phương vẫn cần thêm nhiều đơn vị đủ điều kiện tham gia chuỗi kiểm nghiệm và xuất khẩu.

Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thuế và cơ chế đầu tư để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kiểm nghiệm và xuất khẩu, hạn chế tình trạng ùn tắc như thời gian qua. 

Kiến nghị gỡ khó xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu sầu riêng và mít sang thị trường Trung Quốc, trong bối cảnh hai mặt hàng này đang chịu áp lực lớn từ yêu cầu kiểm nghiệm và kiểm soát chất lượng.

Theo đề xuất của địa phương, các trung tâm kiểm nghiệm đã được phía Trung Quốc phê duyệt cần tiếp tục tiếp nhận mẫu và tăng công suất kiểm nghiệm cadimi, chất vàng O đối với sầu riêng, mít xuất khẩu từ khu vực ĐBSCL. Đây được xem là giải pháp cấp thiết nhằm giảm tình trạng ùn ứ mẫu kiểm nghiệm và hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa.

Đồng Tháp cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để xem xét áp dụng cơ chế hậu kiểm phù hợp hơn. Theo đó, tỉnh đề xuất không đình chỉ hoạt động của phòng kiểm nghiệm chỉ vì những sai lệch đơn lẻ, qua đó giảm áp lực cho hệ thống kiểm nghiệm trong nước.

Ngoài ra, địa phương mong muốn được phân quyền khai thác dữ liệu trên hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nhằm thuận lợi hơn trong quản lý sản lượng, truy xuất nguồn gốc và phục vụ hoạt động xuất khẩu nông sản thời gian tới.


Tin liên quan

Sầu riêng - "vua" trái cây: Vì sao ra nông nỗi?

Sầu riêng - "vua" trái cây: Vì sao ra nông nỗi?

(NLĐO) - Sầu riêng được mệnh danh là "trái cây vua", là biểu tượng mới của nông nghiệp nước nhà nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng.

Sầu riêng nhiễm cadimi: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra nguyên nhân cốt lõi

(NLĐO) – Cần nhiều giải pháp trước mắt, lâu dài để giải quyết ách tắc đầu ra của sầu riêng – loại trái cây tỉ USD của Việt Nam

Vải thiều - sầu riêng cùng gặp khó

Hai loại trái cây chủ lực của Việt Nam cùng lúc đối mặt những thử thách, ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu

chuỗi cung ứng sầu riêng thị trường Trung Quốc vùng nguyên liệu xuất khẩu nông sản truy xuất nguồn gốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo