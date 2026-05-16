Kinh tế

Cận cảnh chợ đầu mối Thủ Đức vào mùa trái cây, ngập sầu riêng, vải, mận

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Chợ đầu mối Thủ Đức, chợ sỉ trái cây lớn nhất TPHCM, đang bước vào những ngày sôi động mùa hè khi hàng loạt trái cây ngon vào chính vụ, giá rẻ

Tối 15-5, phóng viên có mặt tại chợ đầu mối Thủ Đức (TPHCM), chợ sỉ trái cây lớn nhất TP HCM, ghi nhận lượng xe hàng đổ về nườm nượp do rơi vào thời điểm cuối tuần, tiểu thương nhập hàng nhiều để bán trong hai ngày 16 và 17-5. 

Chợ đầu mối Thủ Đức tối 15-5

Đặc biệt, đây cũng là dịp cúng đầu tháng 4 âm lịch, trong khi nguồn hàng dồi dào do nhiều loại trái cây nhiệt đới bước vào mùa thu hoạch.

Nhiều mặt hàng ghi nhận giảm giá ngay từ đầu mùa như sầu riêng, vải, mận…

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết sản lượng trái cây tăng đều hằng năm (khoảng 10%-15%, có loại tăng tới 30%-40%), dẫn đến tình trạng hàng hóa đổ về các thành phố và chợ đầu mối rất nhiều, gây áp lực lên giá cả.

Trong khi đó, sức tiêu thụ trái cây trong nước đang chậm do người dân thắt chặt chi tiêu.

Điều này khiến giá trái cây đầu mùa – vốn thường ở mức cao – năm nay không khả quan. Chẳng hạn, sầu riêng miền Tây có nơi chỉ còn 20.000 đồng/kg do gặp khó khăn trong xuất khẩu; mận và vải cũng có giá thấp hơn mọi năm.

Theo ông Mười, chế biến sâu là yêu cầu cấp thiết khi sản lượng trái cây quá lớn, không thể tiêu thụ hết ở dạng tươi trong thời gian ngắn. Công nghệ hiện đại hiện nay cho phép sản phẩm chế biến vẫn giữ được chất lượng gần như trái cây tươi và có thể tiêu thụ quanh năm.

Hình ảnh thực tế tại chợ đầu mối Thủ Đức tối qua:

- Ảnh 1.

Quả vải Tây Nguyên được bảo quản lạnh để giữ chất lượng và giữ giá. Vải Tây Nguyên vẫn còn nhiều nên quả vải từ các tỉnh phía Bắc vào còn ít

- Ảnh 2.

Vải Tây Nguyên bảo quản nhiệt độ thường, đầu vụ giá sỉ 60.000 đồng/kg, nay chỉ còn 27.000 đồng/kg

- Ảnh 3.

Vải Tây Nguyên về chợ đầu mối rất nhiều

- Ảnh 4.

Một vựa chuyên thanh long - hàng về nhiều do chuẩn bị cho ngày đầu tháng tư âm lịch

- Ảnh 5.

Vải Tây Nguyên quả to, có vị chua nhẹ

- Ảnh 6.

Sầu riêng, măng cụt, vải là những mặt hàng đặc trưng mùa hè.

- Ảnh 7.

Sầu riêng đang dội chợ

- Ảnh 9.

Mận hậu giá sỉ chỉ còn khoảng 15.000 đồng/kg

- Ảnh 10.

Bưởi da xanh

- Ảnh 11.

Xoài các loại

- Ảnh 12.

Dưa lê khổng lồ

Đủ loại trái cây mùa hè vào vụ, chợ đầu mối Thủ Đức ngập sầu riêng, vải, mận… - Ảnh 1.

Mít đỏ từng siêu đắt đỏ, nay chỉ còn 10.000 đồng/kg

Sầu riêng - "vua" trái cây: Vì sao ra nông nỗi?

(NLĐO) - Sầu riêng được mệnh danh là "trái cây vua", là biểu tượng mới của nông nghiệp nước nhà nhưng đang đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng.

Sầu riêng nhiễm cadimi: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra nguyên nhân cốt lõi

(NLĐO) – Cần nhiều giải pháp trước mắt, lâu dài để giải quyết ách tắc đầu ra của sầu riêng – loại trái cây tỉ USD của Việt Nam

Giá sầu riêng 13-5, nhiều vựa ở Đông Nam Bộ tăng giá thu mua, thị trường vẫn chịu áp lực lớn

(NLĐO) – Sầu riêng Việt Nam thêm áp lực khi Thái Lan, Malaysia vào vụ đồng loạt, nguồn cung tăng mạnh và giá bán liên tục giảm

