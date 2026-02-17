VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Dưới trời pháo hoa rực rỡ, người dân không khỏi tự hào khi nhìn lại những bước phát triển vượt bậc về hạ tầng và công nghệ trong năm qua của TPHCM

Video liên quan

Pháo hoa mừng Tết Bính Ngọ, chào đón năm mới 2026

Thời sự 16/02/2026
Thế giới tưng bừng đón giao thừa Tết Bính Ngọ

Thế giới tưng bừng đón giao thừa Tết Bính Ngọ

Quốc tế 17/02/2026
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội

Chính trị 16/02/2026
Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ

Thời sự 16/02/2026

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Bính Ngọ 2026, bầu trời TPHCM rực sáng bởi những màn pháo hoa lung linh tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng.

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 1.

Bầu trời TPHCM rực sáng bởi những màn pháo hoa lung linh tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng.

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 2.
VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 3.

Giữa dòng người đổ về trung tâm, màn pháo hoa giao thừa ánh lên những đổi thay kỳ diệu của một thành phố đang vươn mình mạnh mẽ.

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 4.

"Tôi rất hạnh phúc khi thấy thành phố thay đổi từng ngày, chúc mừng năm mới tất cả mọi người" - ông Nguyễn Thành Tùng chia sẻ đầy phấn khởi.

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 5.

"TPHCM năm nay phát triển vượt bậc. Chị mong muốn trong những năm tới, thành phố ngày càng phát triển nhiều hơn" - chị Yến Ly bày tỏ

VIDEO: Người dân TPHCM gửi khát vọng vào vận hội mới dưới bầu trời pháo hoa giao thừa - Ảnh 6.

Đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 còn là thời khắc để mỗi người dân TPHCM tự hào về những gì đã làm được và vững tin vào một tương lai ấm no, hạnh phúc hơn.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo