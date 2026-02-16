Không khí giao thừa rộn ràng khắp cả nước
(NLĐO) - Từ chiều tối nay, tại nhiều thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...., người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm vui chơi, đón giao thừa.
Từ 17 giờ, tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tập trung về các tuyến phố lớn, khu vực công viên bờ sông Sài Giòn, đường Hoa Nguyễn Huệ.... để tham quan, vui chơi, chọn vị trí đẹp dể xem bắn pháp hoa giao thừa. Không khí trở nên sôi động với âm nhạc đường phố, ánh đèn trang trí và những tiếng cười nói rộn ràng.
Tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ... các khu vực trung tâm, quảng trường, các tuyến phố đi bộ cũng đông đúc người. Lực lượng chức năng được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đêm giao thừa.
Thời khắc thiêng liêng đang đến gần, người dân khắp nơi đang cùng nhau chờ đón khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khép lại năm cũ và chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.
Không khí giao thừa đang lan tỏa khắp mọi miền, mang theo niềm vui, sự đoàn viên và hy vọng cho một năm mới bình an, hạnh phúc.
