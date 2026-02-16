HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không khí giao thừa rộn ràng khắp cả nước

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Từ chiều tối nay, tại nhiều thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...., người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm vui chơi, đón giao thừa.

Từ 17 giờ, tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tập trung về các tuyến phố lớn, khu vực công viên bờ sông Sài Giòn, đường Hoa Nguyễn Huệ.... để tham quan, vui chơi, chọn vị trí đẹp dể xem bắn pháp hoa giao thừa. Không khí trở nên sôi động với âm nhạc đường phố, ánh đèn trang trí và những tiếng cười nói rộn ràng.

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ... các khu vực trung tâm, quảng trường, các tuyến phố đi bộ cũng đông đúc người. Lực lượng chức năng được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đêm giao thừa.

Hòa chung không khí chào đón năm mới với người dân thủ đô Hà Nội, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cùng Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (thứ hai từ phải sang) tới thăm hỏi chúc tết hành khách đi tàu.

Thời khắc thiêng liêng đang đến gần, người dân khắp nơi đang cùng nhau chờ đón khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khép lại năm cũ và chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Không khí giao thừa đang lan tỏa khắp mọi miền, mang theo niềm vui, sự đoàn viên và hy vọng cho một năm mới bình an, hạnh phúc.

Trước thời khắc giao thừa, lắng nghe thành phố thở!

Trước thời khắc giao thừa, lắng nghe thành phố thở!

(NLĐO) – Trước giờ khắc chuyển giao, người ta như có thể nghe rõ thành phố đang thở.

Chuyến thăm nghĩa tình trước thời khắc giao thừa

(NLĐO)- Việc doanh nghiệp và Công đoàn đến từng phòng trọ động viên, chúc Tết đã tiếp thêm động lực cho các gia đình công nhân khó khăn ở lại TPHCM đón xuân

Văn khấn cúng giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 chi tiết, đầy đủ

(NLĐO) - Vào đêm giao thừa, người Việt thường chuẩn bị mâm cúng trong nhà và ngoài trời để tiễn năm cũ, đón năm mới; đồng thời cầu mong sức khỏe, may mắn

bắn pháo hoa Giao thừa đón giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 năm mới 2026
