Không khí giao thừa rộn ràng khắp cả nước





Từ 17 giờ, tại khu vực trung tâm TPHCM, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tập trung về các tuyến phố lớn, khu vực công viên bờ sông Sài Giòn, đường Hoa Nguyễn Huệ.... để tham quan, vui chơi, chọn vị trí đẹp dể xem bắn pháp hoa giao thừa. Không khí trở nên sôi động với âm nhạc đường phố, ánh đèn trang trí và những tiếng cười nói rộn ràng.

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ... các khu vực trung tâm, quảng trường, các tuyến phố đi bộ cũng đông đúc người. Lực lượng chức năng được bố trí để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đêm giao thừa.

Hòa chung không khí chào đón năm mới với người dân thủ đô Hà Nội, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - cùng Ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng (thứ hai từ phải sang) tới thăm hỏi chúc tết hành khách đi tàu.

Thời khắc thiêng liêng đang đến gần, người dân khắp nơi đang cùng nhau chờ đón khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khép lại năm cũ và chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp.

Không khí giao thừa đang lan tỏa khắp mọi miền, mang theo niềm vui, sự đoàn viên và hy vọng cho một năm mới bình an, hạnh phúc.