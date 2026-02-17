HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thế giới tưng bừng đón giao thừa Tết Bính Ngọ

Xuân Mai

(NLĐO) – Khi thời khắc giao thừa điểm, bầu trời nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc rực sáng, báo hiệu năm mới Bính Ngọ chính thức bắt đầu.

Tại đất nước tỉ dân, không khí đón Tết Bính Ngọ là bản giao hưởng độc đáo giữa nét đẹp ngàn năm và công nghệ đột phá. 

Vào đúng thời khắc giao thừa chuyển giao sang ngày 17-2 (mùng 1 Tết), bầu trời Thượng Hải bừng sáng rực rỡ với những màn pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ.

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Bầu trời Thượng Hải bừng sáng rực rỡ với màn pháo hoa. Ảnh: Watch Center Live

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Ảnh: Watch Center Live

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Ảnh: Watch Center Live

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Ảnh: Watch Center Live

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Ảnh: Watch Center Live

Theo China Daily, TP Quảng Châu cũng đón chào Tết Bính Ngọ bằng màn trình diễn pháo hoa kéo dài 45 phút trên sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông.

Không khí lễ hội cũng lan tỏa khắp châu Á.

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 6.

Người dân ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đón Tết Nguyên đán ở Surakarta, tỉnh Trung Java - Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 7.

Một màn múa lân được tổ chức để chào mừng Tết Nguyên đán ở Jakarta - Indonesia. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 8.

Người dân chụp ảnh tại chợ Lễ hội mùa xuân ở Macao -Trung Quốc Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 9.

Bé trai chơi đùa tại một quảng trường ở huyện Jingning, tỉnh Cam Túc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 10.

Người dân chụp ảnh tại chợ hoa ở quận Futian của Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 11.

Du khách xem đèn lồng và hệ thống chiếu sáng tại một khu danh lam thắng cảnh ở tỉnh Hà Nam - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 12.

Đèn được lắp đặt trên sông Wujiang ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 13.

Du khách tham quan hội chợ đèn lồng mừng Tết Nguyên đán ở tỉnh Cam Túc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 14.

Du khách tham quan hội chợ đèn lồng mừng Tết Nguyên đán ở tỉnh Cam Túc - Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 15.

Màn trình diễn pháo hoa được tổ chức xung quanh Tòa thị chính Toronto chào mừng Tết Nguyên đán ở Toronto - Canada. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 16.

Màn trình diễn pháo hoa được tổ chức xung quanh Tòa thị chính Toronto chào mừng Tết Nguyên đán ở Toronto - Canada. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 17.

Người dân mặc Hanbok truyền thống chụp ảnh ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc. Ảnh: AP

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 18.

Một khách du lịch chụp ảnh đèn lồng ở TP St. Petersburg - Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

Thế giới tưng bừng đón Tết Bính Ngọ - Ảnh 19.

Những chiếc đèn lồng và hệ thống ánh sáng ở St. Petersburg - Nga. Ảnh: Tân Hoa Xã

 

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người

Sắc xuân rạng rỡ trong những hội chợ Tết Việt nơi xứ người

(NLĐO) – Hội chợ Tết Bính Ngọ 2026 tại các nước náo nhiệt với những tà áo dài, văn nghệ sôi động, góp phần gìn giữ hồn Việt cùng tình đồng hương nơi quê người.

Chàng rể Nhật mê Tết Việt

Trong căn hộ chung cư ngập tràn ánh sáng trên đường Đồng Khởi, TP HCM, anh Hasegawa Hiroaki tỉ mẩn cùng vợ treo những phong bao lì xì đỏ thắm lên nhành mai

Người Việt xa quê bồi hồi đón Tết

Với những người con xa xứ, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để kết nối cộng đồng và gìn giữ cội nguồn văn hóa truyền thống

