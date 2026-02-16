HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ

B.T.V. (Theo TTXVN)

Chủ tịch nước Lương Cường tới thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch - Bắc Bộ Phủ.

Trong không khí phấn khởi mừng Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức 29 Tết), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch và tại Trụ sở làm việc cơ quan Chủ tịch nước ở Bắc Bộ phủ, số 2 Lê Thạch.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: TTXVN

Tại Nhà 67, trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ sống và việc trong những ngày cuối cùng trước khi Người đi xa, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động tưởng nhớ vị lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc. Người không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước mà còn góp phần cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

Cách đây tròn 57 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lần cuối cùng đọc lời chúc mừng năm mới, gửi gắm trọn vẹn những tình cảm yêu thương của Người đến toàn Đảng và toàn dân. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh Bác vẫn lắng đọng trong tâm trí mỗi người, luôn hiện diện và tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta trên những chặng đường phát triển.

Thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; thực hiện khát vọng phát triển, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước ở số 2 Lê Thạch. Ảnh: TTXVN

Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại tòa nhà Bắc Bộ Phủ, số 2 Lê Thạch, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội là địa danh lịch sử đặc biệt, gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước; là nơi diễn ra cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân Thủ đô trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa làm việc trong khoảng thời gian từ sau Cách mạng Tháng Tám đến ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946; nơi ghi dấu những chiến công của Trung đoàn Thủ đô những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Bắc Bộ Phủ - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước tại Trụ sở cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước số 2 Lê Thạch. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước tới thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước, tại số 2 Lê Thạch-Bắc Bộ Phủ vào tối cuối cùng của năm Ất Tỵ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn", lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước gia đình; mong muốn tập thể cơ quan tiếp tục nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

