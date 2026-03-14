VIDEO: Nhảy dân vũ, thi trang trí điểm bỏ phiếu chào mừng ngày bầu cử

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Những tiết mục được dàn dựng sinh động, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử

Những phiếu bầu cử nào được coi là phiếu bầu cử hợp lệ?

Những phiếu bầu cử nào được coi là phiếu bầu cử hợp lệ?

Một ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, công tác chuẩn bị tại nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân 15-3.

Công tác chuẩn bị tại các điểm bầu cử ở phường Cầu Ông Lãnh, phường Sài Gòn và phường An Lạc  đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân 15-3.

Tại phường Sài Gòn, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai đồng bộ và hoàn tất theo đúng quy định. Phường có 14 điểm bầu cử, việc niêm yết danh sách ứng cử viên, trang trí và bố trí khu vực bỏ phiếu đều được thực hiện đầy đủ.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử được triển khai chu đáo. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học với phòng bỏ phiếu riêng, khu vực kiểm phiếu và khu vực chờ dành cho cử tri, bảo đảm đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia bầu cử. Khâu trang trí, khánh tiết và tuyên truyền tại tất cả điểm bầu cử cũng đã hoàn tất, góp phần tạo không khí trang trọng, phấn khởi trước ngày hội lớn của toàn dân.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phường Sài Gòn còn phát động hội thi trang trí khu vực bầu cử tại 14 tổ bầu cử với chủ đề "Phường Sài Gòn rực rỡ ngày hội non sông". Hoạt động này góp phần lan tỏa ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Bên cạnh đó, phường Sài Gòn cũng tổ chức hội thi múa tập thể dân vũ, nhảy flashmob với chủ đề "Ngày hội chào kỷ nguyên mới". Những tiết mục được dàn dựng sinh động, sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Phường Sài Gòn tổ chức Hội thi múa tập thể dân vũ, nhảy flashmob với chủ đề “Ngày hội chào kỷ nguyên mới”, hướng đến ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Song song với công tác chuẩn bị tại cơ sở, các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn phường cũng tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ do Ủy ban Bầu cử TPHCM tổ chức.

Trong khi đó, sáng 14-3, khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử, nhằm rà soát công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trước ngày bầu cử chính thức.

Khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức vận hành thử toàn bộ quy trình bầu cử

Buổi vận hành được tổ chức với đầy đủ các bước như ngày bầu cử chính thức. Hoạt động này giúp các thành viên tổ bầu cử làm quen với nhiệm vụ, đặc biệt là những người lần đầu tham gia công tác này, đồng thời kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh.

Tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường An Lạc (bao gồm khu phố 16, khu phố 23 và khu phố 27), các đoàn viên thanh niên cũng đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị.

Anh Nguyễn Lê Sĩ Đăng - Bí thư Chi đoàn Khu phố 27, phường An Lạc - tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử

"Lần đầu tiên được tham gia một công việc quan trọng như thế này, tôi cảm thấy rất tự hào khi được cống hiến sức trẻ cho phong trào khu phố" - bạn Nguyễn Lê Sĩ Đăng - Bí thư Chi đoàn Khu phố 27, phường An Lạc, bày tỏ.

Đến nay, công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu đã hoàn tất. Việc trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, bố trí thùng phiếu đều được thực hiện đầy đủ theo quy định. Số lượng phiếu bầu cũng đã được cấp phát đầy đủ theo danh sách cử tri do phường An Lạc cung cấp.

