Hà Nội sẵn sàng tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, đã trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

- Phóng viên: Ngày chủ nhật 15-3 tới đây, cử tri Thủ đô cùng cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Xin bà cho biết Hà Nội đã chuẩn bị như thế nào cho sự kiện chính trị quan trọng này?

+ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Ngay từ sớm, Ban Chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ với tinh thần đi trước một bước, chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.

Các bước, các quy trình chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ Ủy ban Bầu cử thành phố đến Ủy ban Bầu cử các xã, phường, bảo đảm đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố cơ bản đã hoàn tất. Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân Thủ đô.

- Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà, công tác tổ chức bầu cử tại Hà Nội có những khó khăn, thách thức gì và thành phố đã có những giải pháp nào để bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức thành công?

+ Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mô hình này đặt ra mục tiêu sẽ sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Do vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử, phải lựa chọn được những đại biểu có chuyên môn cao, có tư duy sáng tạo, bản lĩnh, năng động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng Đoàn công tác kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử

Và một trong những yêu cầu đặt ra và triển khai ngay từ đầu là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác bầu cử. Gắn việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đối soát được cử tri lần đầu tham gia bầu cử, cử tri chưa có căn cước để đảm bảo cho việc niêm yết danh sách. Bên cạnh đó, Hà Nội là địa phương có quy mô cử tri rất lớn, địa bàn rộng, trong khi có đến gần 70% cán bộ ở cơ sở lần đầu tham gia trực tiếp công tác bầu cử.

Trước những yêu cầu đó, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từ sớm, từ xa; tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bước nghiệp vụ; đồng thời phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, từ thành phố đến cơ sở.

Trong quá trình triển khai, nhiều bộ phận tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là các bác Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận đã cùng hệ thống chính trị làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, có thời điểm phải làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, kể cả dịp Tết nguyên đán vừa qua để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Nhờ đó, các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

- Bà có nhắc đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị bầu cử. Xin bà chia sẻ rõ hơn về những điểm mới của Hà Nội trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ cuộc bầu cử lần này.

Một trong những điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu của quá trình tổ chức bầu cử. Thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã, phường, đồng thời khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID để phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin cử tri.

Cán bộ tổ dân phố phát phiếu bầu cho từng hộ dân

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bầu cử trực tuyến, giúp cử tri dễ dàng tra cứu khu vực bỏ phiếu, xác định địa điểm và đường đi đến khu vực bỏ phiếu thông qua bản đồ chỉ dẫn.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, Hà Nội cũng tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến nhiều điểm cầu tại các xã, phường và khu vực bầu cử, tạo điều kiện để đông đảo cử tri được gặp gỡ, trao đổi với các ứng cử viên.

- Chất lượng ứng cử viên luôn là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm. Xin bà cho biết TP Hà Nội đã thực hiện việc cơ cấu và lựa chọn ứng cử viên như thế nào để bảo đảm chất lượng đại biểu trong nhiệm kỳ tới?

+ Công tác nhân sự được TP Hà Nội xác định là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của cuộc bầu cử cũng như hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, từ khi xây dựng Đề án cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, thành phố đã đặt ra yêu cầu về số lượng và chất lượng đại biểu, trong đó giảm đại biểu khối chính quyền, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực gồm: Các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các doanh nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các giáo sư, bác sĩ đại diện khối y tế, giáo dục… theo đúng tinh thần các Nghị quyết 57, 68, 71, 72, 79, 80… của Trung ương.

Hướng dẫn cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình

Từ đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành qua 3 vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm theo đúng định hướng đại diện cho các khối, các lĩnh vực, tỉ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ.

Nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong công tác, trong xã hội, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

- Thưa bà, từ nay đến Ngày bầu cử, thành phố sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để bảo đảm công tác tổ chức bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân?

+ Từ nay đến ngày bầu cử, thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đồng thời hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm công tác chuẩn bị được tổ chức trang nghiêm, kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định.

Các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử. Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong ngày bầu cử được triển khai đồng bộ.

Ủy ban bầu cử đã phân công các cán bộ thành viên trong Ủy ban Bầu cử chủ động xuống địa bàn được phân công để theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) và thường xuyên báo cáo về Ủy ban bầu cử thành phố để tổng hợp báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định.

- Trước thềm ngày bầu cử, bà có thông điệp gì gửi tới cử tri Thủ đô?

+ Đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu bầu mang theo ý chí và nguyện vọng của cử tri sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của đất nước và Thủ đô.

Tôi tin tưởng rằng cử tri Thủ đô sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.