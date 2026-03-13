Bình Phú rực sắc cờ đỏ trước ngày hội bầu cử 15-3

Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phường Bình Phú (TPHCM) khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, tạo nên không khí rộn ràng, trang nghiêm.

Những ngày này, nhiều tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn phường Bình Phú được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử.

Dọc các trục đường, cờ đỏ sao vàng được treo thẳng tắp, xen giữa là những băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử

Tại các khu phố, tổ dân phố, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, tạo nên không khí khẩn trương nhưng phấn khởi, hướng đến "Ngày hội non sông"

Ghi nhận tại tổ bầu cử số 5, đặt tại điểm trường Hy Vọng, các lực lượng phục vụ bầu cử đang tổ chức diễn tập quy trình kiểm phiếu, rà soát lại các khâu nghiệp vụ nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ và an toàn.

Song song đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, giúp người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia bầu cử.

Bạn Lê Hải Triều (SN 2005) một trong những Đảng viên trẻ của phường Bình Phú, cho biết: "Là một đảng viên trẻ, mình càng ý thức rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu. Mình dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có lựa chọn đúng đắn. Mình tin rằng khi mỗi người dân tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm, chúng ta sẽ góp phần chọn ra những đại biểu đủ tâm và tầm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, cùng xây dựng TPHCM và đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh hơn".

Khi cờ đỏ sao vàng rợp khắp các khu phố và công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, người dân Bình Phú đang hướng về ngày 15-3 với niềm tin và kỳ vọng. Ngày bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi cử tri gửi gắm trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của thành phố và đất nước.