Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông: Chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin bầu cử

Sáng 14-3, tại UBND phường Lái Thiêu, Tổ công tác số 5 của Ủy ban bầu cử TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng chủ trì buổi làm việc có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền về Ngày hội non sông

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở ngành, các Ban của HĐND Thành phố; lãnh đạo các phường Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Chánh Hiệp, Phú Lợi, Phú An, Lái Thiêu, An Phú và Bình Hòa.

Tại buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo tiến độ và kết quả triển khai công tác chuẩn bị bầu cử. Đến thời điểm này, các phường đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử; tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư phường Bình Hòa, phát biểu

Công tác phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tạo điều kiện để công nhân, người lao động tham gia bầu cử đầy đủ đảm bảo.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sức khỏe cho cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử; các tình huống phát sinh, sự cố bất ngờ cũng được dự trù và chuẩn bị phương án xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kiểm tra tại một điểm bỏ phiếu

Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu, bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ bầu cử và lực lượng kiểm phiếu, bảo đảm thực hiện đúng quy định, đúng thời gian, tránh xảy ra sai sót.

Đặc biệt, chú trọng công tác bảo mật, an toàn thông tin; thường xuyên cập nhật, tổng hợp và báo cáo kịp thời kết quả bầu cử theo đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.