image

VIDEO: Nhiều khu dân cư tại TP HCM biến thành "sông" do triều cường đạt đỉnh kỷ lục

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm - Hồng Anh - Gia Phúc - Duy Thành -

(NLĐO) – Tối 6-11, nhiều nơi trũng thấp như bán đảo Bình Quới (Thanh Đa), đường Trần Xuân Soạn ngập sâu kỷ lục do triều cường, người dân sinh hoạt khó khăn

    Thông báo