Bão số 13 Kalmaegi: Nhiều người dân điện báo nhà sập, tốc mái, nước dâng

Tối 6-11, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cho biết vừa giải cứu thành công 1 gia đình trong căn nhà bị tốc mái, sập tường.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giải cứu các nạn nhân

Theo đó, trong lúc bão đổ bộ, căn nhà của 1 hộ dân ở gần Trại tạm giam Long Bình đã bị tốc mái, sập tường.

Nhận được tin báo, Đại tá Y San Adrơng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 tại phường Sông Cầu đã cử lực lượng đến hiện trường ứng cứu.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng ứng cứu, đưa toàn bộ người nhà bị nạn đến Trại tạm giam Long Bình để trú tạm. Hiện các nạn nhân đang được cán bộ, chiến sĩ Công an Trại tạm giam Long Bình hỗ trợ ăn uống, chỗ ở.

Một lãnh đạo phường Sông Cầu cho biết nhiều người dân gọi điện báo nhà đã sập.

Còn ông Nguyễn Minh Thao, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phước Lý, phường Sông Cầu, cho biết một số người dân gọi điện cá nhân báo nhà bị tốc mái, sập, cây cối đổ rất nhiều.

Tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk có 1 hộ dân bị sập nhà, bên trong có 4 người (có 1 người bị khuyết tật) đang không có nơi trú tránh cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm ứng trực bão tại phường Sông Cầu đã liên lạc với lực lượng tại chỗ để nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân ở một số xã, phường phía Đông Đắk Lắk cũng đăng tải thông tin cho biết nhà bị sập, tốc mái.

Nhiều người đăng tải thông tin cầu cứu để lực lượng chức năng nắm bắt, tổ chức giải cứu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ, yêu cầu phải huy động tất cả lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng để khi gió bão giảm bớt thì lập tức chia thành nhiều mũi để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại như nhà sập, tốc mái, nước ngập. Không để tới lúc hết bão mới huy động.

Tại các địa phương thuộc TP Quy Nhơn cũ, tỉnh Gia Lai sau hơn 30 phút lặng, gió bắt đầu quay trở lại và rít lên từng hồi.

Trong thời gian xảy ra bão, rất nhiều người dân ở Đông Gia Lai kêu cứu và được lực lượng chức năng ứng cứu, đưa đến nơi an toàn.

Nhiều trường hợp bão làm sập nhà, đè nhiều người bị thương.