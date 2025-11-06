TP HCM: Nhiều người chật vật dắt xe máy về nhà khi triều cường vượt mức lịch sử

CLIP: Triều cường ở bán đảo Thanh Đa dâng cao.

Chiều tối 6-11, triều cường ở TP HCM vượt mức triều lịch sử, đỉnh triều cao nhất gây ngập nhiều tuyến đường.

Triều cường ở bán đảo Thanh Đa dâng cao, nhiều xe chết máy.

Lúc 17 giờ, tại đường Bình Quới, phường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa), nước bắt đầu dâng cao, nhiều đoạn ngập hết bánh xe máy.

Đoạn đường dài khoảng 5 km này có nhiều điểm ngập, mỗi điểm đến vài trăm mét.

Đến 17 giờ 30, khi nhiều người tan ca làm về nhà gặp cảnh ngập khiến chết máy. Có đến hàng trăm chiếc xe bị chết máy.

CLIP: Rất nhiều người phải dắt bộ do chết máy.

Trước đó, nhiều người dân bán đảo Thanh Đa chuẩn bị bao cát, tấm ván để ngăn triều cường tràn vào nhà.

Chiều qua, dù triều cường chưa đạt đỉnh, song loạt tuyến đường như: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Bình Quới cũng đã ngập sâu, kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (ngày 6 và 7-11, tức 17 và 18-9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17-0,2 m); thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,28-0,3 m).

Từ chiều, người dân bán đảo Thanh Đa đã tìm cách ngăn triều cường tràn vào nhà.

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như Thanh Đa, Bình Quới, khu vực huyện Nhà Bè, quận 6, quận 8 (cũ)...

Dự báo, sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8-11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11-11.

Triều cường hôm nay ở TP HCM đạt mức lịch sử.

Bao cát, ván gỗ được người dân sử dụng ngăn nước vào nhà.