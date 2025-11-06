TP HCM: Nhiều người chật vật dắt xe máy về nhà khi triều cường vượt mức lịch sử

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TP HCM: Nhiều người chật vật dắt xe máy về nhà khi triều cường vượt mức lịch sử

Anh Vũ

(NLĐO) - Chiều nay, triều cường ở TP HCM dâng cao vượt mức lịch sử, một số địa bàn trũng thấp bị ngập nặng.

CLIP: Triều cường ở bán đảo Thanh Đa dâng cao.

Chiều tối 6-11, triều cường ở TP HCM vượt mức triều lịch sử, đỉnh triều cao nhất gây ngập nhiều tuyến đường.

Hình ảnh triều cường lịch sử ở bán đảo Thanh Đa, hàng trăm người dắt bộ xe máy - Ảnh 1.

Triều cường ở bán đảo Thanh Đa dâng cao, nhiều xe chết máy.

Lúc 17 giờ, tại đường Bình Quới, phường Bình Quới (bán đảo Thanh Đa), nước bắt đầu dâng cao, nhiều đoạn ngập hết bánh xe máy.

Đoạn đường dài khoảng 5 km này có nhiều điểm ngập, mỗi điểm đến vài trăm mét.

Đến 17 giờ 30, khi nhiều người tan ca làm về nhà gặp cảnh ngập khiến chết máy. Có đến hàng trăm chiếc xe bị chết máy.

CLIP: Rất nhiều người phải dắt bộ do chết máy.

Trước đó, nhiều người dân bán đảo Thanh Đa chuẩn bị bao cát, tấm ván để ngăn triều cường tràn vào nhà. 

Chiều qua, dù triều cường chưa đạt đỉnh, song loạt tuyến đường như: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Bình Quới cũng đã ngập sâu, kéo dài.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường xuất hiện vào hôm nay và ngày mai (ngày 6 và 7-11, tức 17 và 18-9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,77-1,8 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,17-0,2 m); thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,88-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,28-0,3 m).

Hình ảnh triều cường lịch sử ở bán đảo Thanh Đa, hàng trăm người dắt bộ xe máy - Ảnh 2.

Từ chiều, người dân bán đảo Thanh Đa đã tìm cách ngăn triều cường tràn vào nhà.

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như Thanh Đa, Bình Quới, khu vực huyện Nhà Bè, quận 6, quận 8 (cũ)...

Dự báo, sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống chậm trong ngày 8-11, sau xuống nhanh hơn. Mực nước đỉnh triều cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 11-11.

Hình ảnh triều cường lịch sử ở bán đảo Thanh Đa, hàng trăm người dắt bộ xe máy - Ảnh 3.

Triều cường hôm nay ở TP HCM đạt mức lịch sử.

Hình ảnh triều cường lịch sử ở bán đảo Thanh Đa, hàng trăm người dắt bộ xe máy - Ảnh 4.

Bao cát, ván gỗ được người dân sử dụng ngăn nước vào nhà.

Hình ảnh triều cường lịch sử ở bán đảo Thanh Đa, hàng trăm người dắt bộ xe máy - Ảnh 5.

Bán đảo Thanh Đa có nhiều điểm ngập.

Tin liên quan

Chiều nay, triều cường ở TP HCM vượt mức lịch sử, CSGT khuyến cáo người dân

Chiều nay, triều cường ở TP HCM vượt mức lịch sử, CSGT khuyến cáo người dân

(NLĐO) - Triều cường ở TP HCM được dự báo vượt mức lịch sử vào chiều tối nay.

Ngập do mưa dông và triều cường ở TP HCM: Nhiều khuyến cáo quan trọng

(NLĐO) - Hôm nay, triều cường tại TP HCM đạt đỉnh, trùng thời điểm mưa kéo dài; người dân cần lưu ý các khuyến cáo và chủ động ứng phó.

Triều cường dâng cao, giao thông ở TP HCM "tê liệt" giờ tan tầm

(NLĐO) - Ngày mai (6-11), triều cường được dự báo sẽ lên đỉnh. Dù vậy, chiều tối nay triều cường đã bắt đầu dâng cao.

triều cường triều cường TP HCM triều cường lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo